PixAIから高速生成モデル「Tsubaki Flash」及び高品質モデル「Tsubaki v1.1」がリリース

Metanomaly株式会社

AI画像生成プラットフォーム「PixAI(https://pixai.art/ja)」は、β版として提供していたジャパニメーションテイストの生成モデルであるTsubaki Flash(https://pixai.art/ja/model/1934789863877919615-Tsubaki-Flash)及びTsubaki v1.1(https://pixai.art/model/1935090614966005945-Tsubaki-v11)を2025年11月15日から全ユーザーに開放しています。元々Tsubakiが備えていた高い自然言語理解力、表現力がさらにアップグレードされ、高速生成も可能となりました。

■Tsubakiとは

https://pixai.art/model/1884107375027888751-Tsubaki

Tsubaki(https://pixai.art/ja/model/1884107375027888751-Tsubaki)は最先端のDiffusion Transformers（DiT）を採用し、PixAI がゼロから開発した次世代モデルです。 日本人やアジア圏のユーザーが好むジャパニメーションのテイストをハイレベルに表現できます。

- 自然言語プロンプトに対応 (タグでもOK!）- 1枚の画像内でキャラクターごとの指示も忠実に反映- 長文・詳細・複雑なプロンプトにも対応- 複数キャラクター生成の品質向上（配置・相互作用・バランス）- キャラクター間のインタラクション表現がさらに自然（視線・ジェスチャー・重なり）



Tsubakiによって従来のAIが苦手としていた「長文の自然言語プロンプトを理解し正確に表現すること」「複数キャラクターをプロンプトの指示に従い自然に配置すること」が可能となり、PixAI内で大きな人気を博しています。2025年6月24日のリリース以来、1252万回イラスト生成がされました。

Tsubaki Flash及びTsubaki v1.1はこのTsubakiをさらに進化させた最新版となります。

■Tsubaki Flashとは

https://pixai.art/model/1934789863877919615-Tsubaki-Flash

Tsubaki Flash(https://pixai.art/ja/model/1934789863877919615-Tsubaki-Flash)は最先端の Diffusion Transformers (DiT) 技術を継承しつつ、圧倒的な生成速度を実現するために設計されました。Tsubakiの優れたプロンプト解釈能力や構図の精度はそのままに、生成速度を飛躍的に向上させ、創作をこれまで以上に快適にします。

実際に計測したところ、従来の約半分の時間でイラストの生成が可能となりました。

※通信状況等による。

<ユーザーの声>

従来よりクレジット消費を少なく、早くイラスト生成ができるようになった

テスト生成に便利

生成速度を売りにしてるだけあってかなり速くなっている

■Tsubaki v1.1とは

https://pixai.art/model/1935090614966005945-Tsubaki-v11

Tsubaki v1.1(https://pixai.art/model/1935090614966005945-Tsubaki-v11)は従来版の上位互換です。より鮮明なディテール、豊かな構図、そして賢いプロンプト解釈を実現します。

- 精緻なディテール表現 (Exquisite Fine-Grained Detail)：顔、服装、背景の複雑なディテールを、驚くほどの鮮明さと正確さで描き出します。- 優れた美的クオリティ (Superior Aesthetic Quality)：構図と色の調和がさらに向上し、より芸術的で視覚的に魅力あふれる画像を生成します。

<ユーザーの声>

複雑なプロンプトでも思った通りの結果が得られて嬉しい

同じプロンプトでもv1.1はかなり優雅な印象。

従来よりカメラアングル・構図のバリエーションが増加した

是非Tsubaki Flash(https://pixai.art/ja/model/1934789863877919615-Tsubaki-Flash)及びTsubaki v1.1(https://pixai.art/model/1935090614966005945-Tsubaki-v11)をご利用いただき、PixAI(https://pixai.art/ja)が提供する「創作の楽しさ」を体感してください。無料会員登録でご利用でき、生成に必要なクレジットの無償配布も毎日行っております。