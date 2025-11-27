テレビスクリーンのアテンションデータを取得するREVISIO　12月2日＆3日『Advertising Week Asia 2025』2つのセッションに登壇

REVISIO株式会社Advertising Week Asia 2025イメージ画像

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション」を測るREVISIO株式会社（旧TVISION INSIGHTS、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、2025年12月2日(火)～12月4日(木)にシェラトン都ホテル東京で開催される「Advertising Week Asia 2025」にて、2つのセッションに登壇することをお知らせします。

REVISIOの登壇セッションについて

1.コーセー様と一緒に考える新しいクリエイティブPDCAのカタチ

日時 ：12月2日(火) 14:00～14:40

概要 ：視聴環境が変化するなか、クリエイティブの「質」を高めることがより重要となっています。本セミナーでは、従来の調査だけでは見えなかった「消費者の無意識の注視」と「感情反応」を新しいデータとして活用し、クリエイティブの成果を最大化するためのPDCAについてご紹介し、コーセー様と議論します。





2.広告品質と体験の進化：日本の広告業界の未来を描く

日時 ：12月3日(水) 13:10～13:50

概要 ：日本の広告環境は、デジタル化と視聴行動の多様化により大きな転換期を迎えています。本セッションでは、「高品質な広告体験とは何か」を中心に、ブランドセーフティ、広告品質向上のためのソリューション、そして業界横断的なコラボレーションの可能性を多角的に議論します。急速に変化する市場の中で、広告主・プラットフォーム・データパートナーが共に築くべき“これからの広告のかたち”を展望します。

各セッションの詳細はこちら :https://asia2025advertisingweek.com/program

「Advertising Week Asia 2025」概要

名称：Advertising Week Asia 2025（アドバタイジング・ウィーク・アジア2025）

時期：2025年12月2日(火)～12月4日(木)

場所：シェラトン都ホテル東京

内容：キーノートを含む各種セッション、ネットワーキング、スペシャル・イベント、等

主催：Emerald X、Advertising Week Asia2025 実行委員会

共催：公益社団法人日本アドバタイザーズ協会(JAA)

後援：各業界団体

詳細：https://asia2025advertisingweek.com/

エントリーはこちら :https://asia2025advertisingweek.com/





【本件に関する問い合わせ先】

■REVISIO株式会社 https://revisio.co.jp/

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com Tel（担当直通） 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリアの2,000世帯・関西エリア600世帯、地上波の全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。