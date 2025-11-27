Wind.合同会社、長野県小諸市の地域アプリ「Komomag.（コモマグ）」を共同開発。ダウンロード数2,000件を突破。

Wind.合同会社

Wind.合同会社（本社：長野県小諸市、CEO：長谷川風音）は、小諸市・小諸商工会議所・こもろ観光局・UR都市機構・株式会社Yappliと連携し、地域アプリ「Komomag.（コモマグ）」を11月13日に正式リリースし、公開から2週間でダウンロード数2,000件を突破した。

Komomag. 特設サイト：https://www.komoro-tour.jp/komomag/

Komomag. は “街との関係性を豊かにするデザイン” をコンセプトに、点在していた“小諸の今”をひとつに束ねる地域アプリ。小諸の暮らしを“再発見”する新しい地域DXモデルとして注目を集めている。

■ 小諸の街に、新しい情報インフラを。Komomag. が生まれた背景

観光情報・生活情報・子育て支援・地域活動・行政発信など、これまで別々の場所に散らばっていた“小諸の情報の断片”。Komomag. は、それらを一つのUIに統合し、「街のストーリーを可視化する」 ことを目指して誕生した。地域が抱える、「どこに何の情報があるか分かりにくい」「行政・観光・商工の情報が縦割りで届きにくい」といった課題に対し、Wind.合同会社は企画・デザイン・クリエイティブの観点から参画。行政・商工会議所・観光局・UR・民間企業が横断的に連携する、全国的にも希少な共同モデルを形成した。Komomag. は“街の今を切り取るニューススタンド”として、日常の中にある小諸の魅力を丁寧に可視化していく。

■ 総合プロデュース：Wind.合同会社 CEO・長谷川風音

Komomag.共同記者会見にてアプリの説明を行うWind.合同会社CEOの長谷川

本プロジェクトを総合プロデュースしたのは、Wind.合同会社 CEO の長谷川風音（はせがわしおん）。小諸と東京の二拠点を行き来しながら、イベント・映像制作・地域DXの領域で活動するクリエイティブプロデューサーだ。長谷川は Komomag. を “地域と人の関係性を再編集するためのメディア” と位置づける。「小諸には、人も文化も自然も、魅力的な点がたくさんある。その点をつなぎ、街のストーリーとして発信する媒体こそ Komomag.。これは『地域DX』というより、市民の皆さまと街の関係性を育てるためのプロジェクトなんです。」

テクノロジーは“目的”ではなく“街への関心を生むための手段”。“街に暮らす人の温度が伝わるメディア設計”こそが、Komomag. の核心にある。

■ 行政 × 民間 × 技術の6者連携による、全国的にも希少な推進体制

共同記者会見に参加した６者の代表者

本プロジェクトには、小諸市の主要プレイヤーがフラットに参画している。

・小諸市

・小諸商工会議所

・こもろ観光局

・UR都市機構

・株式会社Yappli

・Wind.合同会社

行政・商工・観光・アプリ開発・クリエイティブが横断的に協働することで、従来の“縦割り型DX”ではなく、街全体を横断する新しい地域DXモデル を形成している。

■ Komomag. が提供する価値

Komomag. は、機能を増やすことよりも “人と街の関係性を豊かにすること” を重視したアプリだ。

・今日のお出かけ先を探せる

・地元プレーヤーの挑戦を知れる

・移住検討者が街の“空気感”をつかめる

・市民が街の「今」を把握しやすくなる

・暮らしの断片を結び直し、街の体験をアップデートする

情報がつながると、街がもっと近くなる。

Komomag. は、そんな“街との距離を縮める体験”を提供する。Wind.合同会社は、これこそが「地域DXの本質的価値」だと考えている。

■ 小諸から全国へ。“街と人のつながりを再編集するDX” の先行モデルに

都市と地方を跨ぎながら働く若いクリエイターと、行政・事業者が横断的に協働するという全国的にも先駆的な取り組み。Komomag. の挑戦は、地域DXの新しいスタンダードとなる可能性を秘めている。

小諸市役所で行われた共同記者会見は全国の報道関係者に向けた生配信も行われた

■ 今後の展開

Wind.合同会社は、Komomag.を基盤に以下の展開を予定している。

・メディアコンテンツの拡充

・ローカルPodcast番組の公開

・市民参加型コンテンツの追加（クーポン機能等）

・店舗・施設情報の拡充

・小諸の魅力を市内外へ発信するプロモーション展開

■ Komomag.（コモマグ）について

小諸市の暮らし・イベント・観光・店舗・行政情報を横断的に届ける地域アプリ。

“街の今を切り取る”地域メディアとして、市民の日常や地域の動きをリアルタイムに発信します。

App Store / Google Play にて無料配信中。

