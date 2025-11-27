応募総数1076作品！　絵本ナビ・講談社こども事業部が共催の『あたらしい絵本大賞』最終選考作品の電子書籍が発売！

株式会社講談社

講談社こども事業部は、2025年12月3日（水）に『読者と選ぶ あたらしい絵本大賞』最終選考作品の電子書籍を発売いたします。

絵本ナビと講談社こども事業部が共催する『読者と選ぶ あたらしい絵本大賞』。

応募総数1076作品、読者投票12,374票と大反響を呼んだコンテストの最終選考に残った30作品が電子書籍として各配信書店にて配信が開始します。

さらに、2026年春には第２回の開催が決定しており、新たな部門「作画部門」などが設置される予定です。興味のある部門で応募するもよし、読者として投票に参加するもよし、絵本に興味があるそこの貴方！ 是非奮ってご参加ください。

【電子書籍30作品】

・ぼくのみるせかい（絵本部門賞 受賞作品）／明崎だいふく

・あじみコップ（横山だいすけ賞 受賞作品）／古池梨恵

・タベテッテイではたらきたーい！（磯崎園子賞 受賞作品）／ はまだみわ

・たからさがし（辻晶賞 受賞作品）／だいくりゅうと

・あ／ととまととまと

・まる まる まる／rikko

・ハニワニくん／あさお よう

・マリーとふしぎなあかいくつ／いわさき さとこ

・うつらうつら／小牧真子

・ソアとマロ／ふじやま すずか

・しょうがない／らく

・かなとなかよし／ふじもとたかあき

・こうもりレストラン さかさまてい／長谷川あかり

・ぎっこんばったん／オカダン・グラフィック

・ぼくのかげ／nats：u：mi

・てんさいはかせのしりあたましーん／しげお

・クマかな？／ヒロタヨシト

・ゆきのひ／ヒロタヨシト

・Sea Paradise／Naoko Morita

・女王さまはおまちかね／宮原一郎

・ねこちゃんのヘンなとこ／ホリベクミコ

・ネコの冒険家／こぐれけんじろう

・のこった のこった／織田れい

・オレはシマウマがたべたいのだ！／はまだみわ

・キツネたちとへんてこポスト／ミサキ

・たべるもの／植木のぞみ

・トイレしつじ／ひまゆれ

・ぽっぴはドーナツがたべたい／海野あした

・でたー！ようかい／山口朝子

・青いトンボ／オウ カ

『あたらしい絵本大賞』最終選考作品の電子書籍は各種電子書籍書店で2025年12月3日（水）に配信開始です。お見逃しなく！

＜主な配信書店＞

Kindle、楽天Kobo、Apple Books、Google Play ブックス、ebookjapanほか、

株式会社メディアドゥ、株式会社モバイルブック・ジェーピーの2社が取り次いでいる各電子書店 など