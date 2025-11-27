イデア・レコード、やる気が運営する韓丼に「GATEモバイルオーダー with UberDirect」導入！公式HP・LINEミニアプリからのデリバリー注文に対応。

株式会社イデア・レコード

株式会社イデア・レコード(本社：東京都新宿区、代表取締役：柏田 康雄、以下当社)は、株式会社やる気が運営するカルビ丼とスン豆腐専門店「韓丼」に、2025年11月18日（火）より『GATEモバイルオーダー with UberDirect』を導入しました。

■ アプリ不要、できたての韓丼をスマートにお届け！

GATEモバイルオーダー with UberDirect は、Uber Eats の配達ネットワークを企業向けに開放した“即時デリバリーサービス”。

今回の導入により、お客様は韓丼の公式HPやテイクアウト＆デリバリーページ、LINEミニアプリ から直接ご注文いただけるようになり、Uber 配達パートナーによるスマートなお届けが可能となります。

■公式デリバリー

https://kandon.jp/takeout/



■公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@833fokwp

■ 導入の背景

韓丼ではこれまでも店内飲食・テイクアウト・Uber Eats など、さまざまな形で商品を提供してきました。

しかし

・ 「自社サイトからそのまま届けてほしい」

・ 「アプリをいくつも使わず、簡単に注文したい」

というお客様の声を多くいただいていました。

今回新たに GATEモバイルオーダー with UberDirect を導入することで、お客様がアプリを横断することなく、より手軽に・より確実に・より早く韓丼の商品を受け取ることができる環境を整えました。

■ GATEモバイルオーダー with UberDirect 導入で変わる3つのポイント

１. 公式サイト・LINEミニアプリから“そのまま”デリバリー注文

お客様はデリバリーアプリを探す必要がなく、韓丼の公式HP・LINEミニアプリからシームレスに注文が完結。

２. Uber Eats 配達網によるスピード配送

全国の Uber 配達パートナーが商品をお届けするため、最短30分前後でのスピーディーな配送が可能。

３. リアルタイムで配送状況を確認

お届けまでの状況がわかるトラッキング機能付きURLをお客様に自動送付。

「今どこにある？」がすぐ分かり安心。

■対象店舗

全国約70店舗のUber Eats 配送対応エリアの韓丼店舗

■対象商品

全国の韓丼店舗で販売中のメニュー

※一部対象外の商品・サービス・決済方法があります。

■ 『カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼』について

「カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼」は、焼肉丼とスン豆腐を気軽に楽しめる“焼肉系ファストカジュアル”のパイオニアとして、2010年9月に京都市伏見区で誕生。ライブ感あふれるオープンキッチンと、できたてをその場で味わえる臨場感で、幅広い世代のお客様に支持されています。看板の「さっちゃんのカルビ丼」「スン豆腐」に加え、季節限定メニューも好評です。

【公式アカウント/サイト】

●X（旧Twitter）

https://twitter.com/kandon_yaruki

●instagram

https://www.instagram.com/kandon_yaruki/

●公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@833fokwp

●公式サイト

https://kandon.jp/

株式会社イデア・レコード 概要

「店舗ビジネスの成長ドライバーに」のミッションのもと、外食のＤＸ化によって飲食店オーナーが本業に専念できる環境を作るため、飲食特化のBPaaＳ企業として飲食店特化型のコールセンター、オールインワンツールGATEシリーズ、媒体編集、オウンドメディア構築・運用やMEO、SEOなどマルチメディアサービス「スゴクいいマーケティング」など、「人×テクノロジー」によるBPaaSを提供しています。 ビジネスモデルやプロセスの環変化がめまぐるしい外食産業を支えるべく、一気通貫でトータルサポートいたします。

商号：株式会社イデア・レコード

本社：東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル6階

代表者名：柏田 康雄

設立：2012年4月

事業内容：ICTソリューション事業、WEBソリューション事業、クラウドソリューション事業

ホームページURL：https://www.idearecord.co.jp/



イデア・レコードのBPaaSとは

BPaaSは、SaaSを活用して業務プロセスの運用代行を行うサービスです。

イデアレコードでは、豊富な知見を持つコンサルタント並びにオペレーターがGATEシリーズを駆使して飲食店業務を代行し、店舗業務の効率化と売上向上をサポートしています。

GATEシリーズサービスサイトはこちら(https://gate-series.com/)