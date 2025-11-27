マクセルが、「日経サステナブル総合調査SDGs経営編」にて3星に認定

マクセル株式会社

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、事業を通じて社会・経済・環境の課題解決に取り組み、企業価値向上につなげている企業を評価する2025年度の「日経サステナブル総合調査SDGs経営編」において、3星に認定されました。

本調査は2019年から日本経済新聞社が実施しているもので、事業を通じて国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」に貢献する企業を評価するものです。「SDGs戦略・経済価値」「社会価値」「環境価値」「ガバナンス」の4つの分野からなるアンケート調査や公開データなどから総合的に企業の「SDGs経営」を評価します。

今回の調査では、企業の環境価値に対する方針や温暖化ガスの把握・削減のほか、SDGs戦略・経済価値に対する方針や推進体制・社内浸透に関する取り組みが評価され、マクセルの取り組みへの評価は3星となりました。

マクセルグループは、「独創技術のイノベーション追求を通じて持続可能な社会に貢献する」ことをミッションとし、100年先の地球に貢献していくため、コーポレートサステナビリティビジョンを制定しています。サステナビリティ活動の詳細は、Webページにて開示しています。

今後も、マクセルグループは、持続可能な社会においてなくてはならない企業をめざし、サステナビリティ経営強化に取り組んでいきます。

https://www.maxell.co.jp/sustainability/

