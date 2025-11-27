ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』#2／未成年飲酒不倫報道の“相手女性”齊藤なぎさに芸能事務所社長“咲”柴咲コウが接触！賠償金3億円に抗う“咲”の決断とは？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』を配信中。このたび、2025年11月26日（水）夜10時より第2話が無料配信されました。

『スキャンダルイブ』は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の"禁断の攻防戦"を描く、ABEMA新オリジナルドラマです。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか… 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマです。なお、11月19日（水）夜10時から配信された第1話は、配信後5日間（※1）で総視聴数が200万を突破しABEMA総合ランキング1位にランクインするなど多くの反響を呼んでいます。

（※1）2025年11月19日～11月23日の5日間

▼第2報「賠償金額3億円」あらすじ

“所属タレントが未成年と飲酒していた”という新たな事実の発覚により、咲たちは多額の賠償請求と主演ドラマの降板を余儀なくされる。窮地に立たされた咲たちが仕掛ける逆転の一手とは――。

＜以下、第2話ネタバレあり＞

第2話では、週刊誌に掲載された“未成年飲酒不倫”の報道を受け、SNS上はもちろん、各局の情報番組でも藤原玖生（浅香航大）のニュースでもちきりに。玖生は広告のクライアントから3億円の賠償金を請求され、主演ドラマの降板も避けられない状況に追い込まれます。

事態を重く受け止めた、玖生が所属する芸能事務所社長・井岡咲（柴咲コウ）は玖生のもとを訪れ、改めて事実確認を進めます。家族にも出ていかれ、失意の淵にいる玖生を「なんのために私たちがいると思ってんの。泣いてる暇はない！」と奮い立たせ、厳しく向き合う咲。玖生から「相手の女性に“20歳”と聞いていた」との証言を得た咲は、その証言に希望の糸口を見出します。

自宅を出ると、咲は前で待ち構えた週刊文潮の記者・平田奏（川口春奈）と再び対峙。「今後の藤原さんの活動方針について聞かせていただけませんか？」と問う奏に、咲は「心配はご無用です。藤原も事務所もこのまま終わらせるつもりはありません」と毅然とした態度で語り、強い信念をあらわにするのでした。

事務所の顧問弁護士・戸崎勉（鈴木浩介）との相談の中で、「女性の証言が得られれば藤原の過失責任を避けられる可能性がある」という結論に至った咲は、“未成年飲酒不倫”報道の相手女性・田辺萌香（齊藤なぎさ）に接触。証言協力を求めますが、田辺は「私がリークしたわけではない」と告げるとともに、「今でもバレるのが怖い」と不安を吐露。咲は「今この瞬間も特定は進んでいます。世間は“あなたがリークした”と思い込んでいる。個人情報が晒され、職場にも影響が出るかもしれない。お互いのためにも早くこの騒ぎをおさめましょう」と、事実を噛み砕きながら静かに説得。田辺は「また連絡します」と言い残しその場を立ち去ります。

その後、田辺から再度コンタクトがあり、咲は指定されたバーへ向かいます。すると田辺は突然、証言の謝礼として3000万円を要求。急変する田辺の態度に戸惑うなか、背後から田辺に相談を受けたという謎の男が姿を見せます。それは、タレントに女性をアテンドする“アテンダー”岡田雅文（駿河太郎）で、玖生と田辺を繋いだ人物でした。

咲たちが岡田を調べる一方で、奏が岡田に接触する姿も。そこで奏は“新たな真実”を知ります。次に放たれるのは、誰に向けた“第2報”なのか――。怒涛の展開に視聴者からは、「エンタメ界に限らずの駆け引きが面白い！」「どこかで聞いたような誰かの話に見えちゃうのすごい演出！」「次から次へと疑惑と謎が出てきて毎回ドキドキする」といった反響が多数寄せられました。

主演・柴咲コウと川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』第3話は、12月3日（水）夜10時より放送いたします。芸能界がさらに揺れ動く展開に、ぜひご注目ください。

【第2話予告】不倫報道に加え、未成年飲酒という追い討ち。窮地に立たされた井岡の次の一手は一体...

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nvz2Dx6_-P8 ]

■ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』 概要

第2話配信日時：2025年11月26日（水）夜10時～

＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

キャスト：

柴咲コウ

川口春奈

横山裕

柳俊太郎

浅香航大

橋本淳

茅島みずき

影山優佳

齊藤なぎさ

入江甚儀

帆純まひろ

前田敦子

鈴木浩介

鈴木一真

梶原善

柄本明

ユースケ・サンタマリア

鈴木保奈美

スタッフ：

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA

