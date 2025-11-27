『セブンナイツ Re:BIRTH』最新アップデートで「【強者狩り】トゥルード」 と 「【正義の魔剣】ライアン」参戦！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、11月27日（木）に、本格ファンタジーRPG『セブンナイツRe:BIRTH』（開発：Netmarble Nexus）において、「【強者狩り】トゥルード」 と「【正義の魔剣】ライアン」や新コンテンツを追加するゲームのアップデートを実施いたしました。

◆新伝説キャラ「【強者狩り】トゥルード」 と「【正義の魔剣】ライアン」登場！

本アップデートより、新伝説キャラ「トゥルード」と「ライアン」が「セナリバ」の世界に登場いたします。

「トゥルード」は“戦いこそヴァルキリーの真の本質”と信じる天上の守護者の一員で、「ライアン」は蛇のような魔剣を操り、消息不明の兄を探しながら、正体を隠して“ルミナス革命団”に身を置いています。

・新伝説キャラ「トゥルード」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5nozXsgNr-c ]

・新伝説キャラ「ライアン」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PmlUE2BSGwo ]

彼らの登場を記念して、「トゥルード」の獲得確率が上昇する「トゥルード ピックアップ召喚イベント」および、多様な報酬を獲得できる「トゥルード強化イベント」が開催されます。「ライアン」は「正義なる魔剣の主イベント」で登場し、「ペットウィッシュ召喚チケット」などの追加報酬も入手可能です。

また、本アップデートより様々なイベントも開催いたします。

■ 200日記念ログインイベント

「200日記念指輪ボックス」や「ペットウィッシュ召喚チケット」など、さまざまなアイテムを受け取れます。

■ ブラックフライデーイベント（～12月11日）

ミッションを達成すると、キャラ召喚チケット、ペット召喚チケットなどシーズンに合わせた豪華報酬が獲得できます。

その他、全サーバーのプレイヤーが真の最強を競う「上級アリーナ」を新コンテンツとして追加しております。他にも、伝説キャラ召喚カードIIやペットウィッシュ召喚チケットなどが手に入る「上級アリーナチャレンジイベント」も開催しております。また、クラハン、アメリア、神楽、魅虎、ジェイブ、スパイクの新コスチュームも実装いたしました。

本アップデートの詳細や開催中のイベントについては公式フォーラムをご確認ください。

・『セブンナイツRe:BIRTH』公式フォーラム：11月27日アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/view/11/276

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/list/15/1

『セブンナイツRe:BIRTH』に関する詳細や最新情報は、公式サイトまはた公式Xでご確認いただけます。

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式サイト

https://sena.netmarble.com/ja

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式X

https://x.com/sevenknights_jp

『セブンナイツ Re:BIRTH』アプリダウンロードサイト

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/-re-birth/id6479595079

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tskgb

・公式サイト（Netmarble Launcher：PC）

https://sena.netmarble.com/ja

◆セブンナイツRe:BIRTHとは◆

『セブンナイツRe:BIRTH』は、全世界で1億ダウンロードを記録した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。『セブンナイツ』特有の華やかなグラフィックと戦略性、手軽さを兼ね備えた「完成型ターン制バトル」と共に、全世界のユーザーをを魅了した「伝説」が新たに始まります。当時の感動を丸ごと受け継いだ『セブンナイツRe:BIRTH』のエバン遠征隊の冒険物語の世界へ皆様をご招待いたします。

◆セブンナイツRe:BIRTHについて◆

［ タイトル ］セブンナイツRe:BIRTH

［ ジャンル ］ 本格ファンタジーRPG

［ 開発］ Netmarble Nexus

［ 対応端末 ］ Android ver.8.0以降 ／ iOS ver.15.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月18日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

