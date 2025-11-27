ゴルフメディア『EVEN』がフィルタ技術から生まれた機能性アパレル新素材「TEXIFIL(TM)」のブランド開発・販促を支援。

株式会社 ADDIX

ゴルフメディア『EVEN（https://funq.jp/even/）』は、ヤマシンフィルタ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：山崎 敦彦）が開発した新素材「TEXIFIL(TM)」のブランド開発および販促支援を実施しました。

本取り組みは、『EVEN』を発行する株式会社ADDIX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤 雄剛）プロデュースのもと、素材ブランドの名称・ロゴ・コンセプト設計を含むブランド開発や、新素材発表に向けたクリエイティブ制作を行い、『EVEN』のネットワークを活用したコラボレーションブランドの選定・別注商品の企画・開発へつなげたものです。

商品はADDIXが運営するECサイト『FUNQTEN（ファンクテン https://shop.funq.jp/）』にて限定販売。企画から販売まで一貫して担える体制を活かし、新素材の価値を生活者へ届ける新しい販促支援モデルを実現しました。

ADDIXは今後も保有するメディアIPや企画・編集力、業界ネットワークを活用し、ブランド開発から商品化、販売促進まで企業と生活者の新たな接点を創出していきます。

■背景：産業素材をファッションへ、メディアが架け橋に

建設機械用フィルタで世界トップクラスのシェアを誇るヤマシンフィルタが開発した「TEXIFIL(TM)」は、機動性・保温性・調湿性を兼ね備えた高機能中綿素材です。

アパレル領域での展開にあたり、『EVEN』はゴルフメディアとしての知見とネットワークを活かし、ブランド連携から商品化、販促までを支援。本取り組みは、“素材メーカー×メディア×ブランド”という新しい連携モデルとして、素材価値の認知拡大と販促支援の両立を目指しています。

■EVENが担った役割

今回の取り組みでは、新素材を市場に届ける各プロセスを、『EVEN』を起点に企画から販売まで一貫して支援しました。これらの取り組みを通じて「TEXIFIL(TM)」の魅力を生活者へ届ける体制を構築しており、具体的な役割は以下の通りです。

■商品概要

- ブランディング支援新素材「TEXIFIL(TM)」の価値を生活者に伝えるため、コンセプト設計やクリエイティブ監修を実施。素材の世界観を体験できる商品ストーリーを設計しました。- メディアネットワークを活用したブランド連携支援ゴルフウェアブランド「Rosasen」へのアプローチから別注開発までをサポート。メディアならではの関係性を通じて、素材の強みをブランド商品として具現化しました。- 販促支援『EVEN』誌面やWEBでの露出に加え、自社ECでの販売までを一貫して実施。ゴルフ愛好家を中心とした『EVEN』読者層に、ダイレクトに届けられる販促導線を活かしました。

・商品名 ：EVEN別注 Rosasen × TEXIFIL(TM) VEST

・販売価格 ：\29,700（税込）

・サイズ ：M、L、XL

・カラー ：ブラック

・販売開始 ：2025年11月28日

・販売数 ：限定25着

・販売URL：https://shop.funq.jp/products/e25d0289k

・特徴 ：TEXIFIL(TM)中綿により、機動性・保温性・調湿性を実現。

ゴルフスイング時の動きやすさを損なわず、冬のゴルフシーンを快適に。

■『EVEN』について https://funq.jp/even/

仕事と遊びのバランスが絶妙にくずれたライフスタイル上級者におくるゴルフメディアです。最旬のゴルフファッション特集、ギアにレッスン、さらにはPGAツアーの情報や国内・海外ゴルフトリップなど、独自の目線でお届けしています。プレーもギア選びもファッションも、ゴルフが好きでしょうがない。“上手い”と言われたいが、“お洒落”と言われたい。スタイリッシュでアスリートなゴルファーのためのテキストブック。

■『FUNQ TEN』について https://shop.funq.jp/

アウトドア、ゴルフ、自転車、サーフィン、釣り、料理、フィットネス……。多彩な趣味の世界に寄り添ってきたFUNQが、「好き」の気持ちを原点に厳選したアイテムだけを揃えました。『EVEN』『ランドネ』『PEAKS』の編集部が監修する、ここでしか買えないオリジナルアイテムもラインナップ。FUNQ TEN（ファンクテン）は、“好き、からはじまる趣味の道具店”。趣味人たちが心から愛せる道具との出会いをお届けします。

【株式会社ADDIXについて】

ADDIXは、2008年の創業以来、デジタルマーケティングを起点に、DX実行支援、事業開発、データプラットフォーム提供、内製化支援など、企業の成長を支援する各種ソリューションを展開してまいりました。2022年12月には、関連会社5社の統合により、趣味・ライフスタイル領域に特化した自社メディアIP事業を拡充し、読者理解、データ分析、コンテンツ制作力を活かした事業基盤を強化しております。さらに2024年8月には、JR東海グループへ参画し、地域・社会課題の解決に向けた事業推進体制を強化いたしました。

今後も当社は、企業の持続的成長および生活者価値の向上に資する事業創造を通じ、ビジネス成長と豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。

【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名 ：株式会社ADDIX

代表者 ：代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容：事業創造支援（DX支援、デジタルマーケティング支援）・自社事業創造（データプラットフォーム、メディアIP）

https://www.addix.co.jp/