『偽りのアリス -Retold Tale-』クラウドファンディング、残り1週間で800％達成！ 超特大タペストリーコース・企業向けレポートコースを新たに追加！

株式会社ビジュアルアーツ（本社：大阪府大阪市浪速区、代表取締役：天雲 玄樹）がCAMPFIREにて実施中のクラウドファンディング『偽りのアリス -Retold Tale-』プロジェクトは、2025年11月26日時点で**達成率800％**を突破いたしました。

本プロジェクトは2025年10月3日（金）に開始し、わずか4分で目標金額を達成。以降も多くのご支援をいただき、開始当初より大きな反響を得ております。

プロジェクトは12月3日（水）23:59までの実施で、終了まで残り1週間となりました。

このたびさらなるご要望にお応えし、11月26日より新たに2つのコースを追加いたしました。

■ 新コース概要

１. 超特大タペストリーコース

全長約1,800mmの特大サイズで、4人のアリスをデザインした特別仕様のタペストリーです。存在感ある大型グッズとしてご用意いたしました。

『偽りのアリス』の世界観を大きくお楽しみいただけるアイテムです。

２. クラウドファンディングレポートコース（企業様向け）

今回のプロジェクトに関する実績データや施策内容をまとめたレポートをお届けします。

クラウドファンディングの立ち上げを検討されている企業様やマーケティング担当者様に、実例資料としてご活用いただける内容となっています。

■ 今後の展開

当プロジェクトで集まった支援金は、ノベルゲーム版『偽りのアリス -Retold Tale-』の開発資金およびリターン制作費として活用いたします。今後も開発の進捗や新たな情報については、CAMPFIREおよび公式Xアカウント（https://x.com/itsuwari_alice）を通じて随時発信してまいります。

■クラウドファンディング概要

実施サイト：CAMPFIRE（https://camp-fire.jp/projects/867472/view）

実施期間：2025年10月3日（金）19:00 ～ 2025年12月3日（水）23:59

目標金額：500万円（開始5分で達成済み）

■『偽りのアリス -Retold Tale-』について

『偽りのアリス -Retold Tale-』は、2019年にモバイルゲームとしてリリースされた

『偽りのアリス』を原作とし、新たにノベルゲームとして再構築するプロジェクトです。

オンラインサービスの枠を超え、作品として長く残る形を目指しています。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/itsuwari_alice

◆偽りのアリスとは

偽りのアリス（@itsuwari_alice）は2019年10月3日ビジュアルアーツよりリリースされたiOS, Android向けモバイルゲームです。

【概要】

本作は、童話の世界から生まれた“失敗作”の少女たちが、それぞれ「本物」を目指して争う姿を描いたダークファンタジーノベルRPGです。

舞台となるのは、童話が完成する過程で生み出され、行き場を失ったキャラクターが集う概念世界。

彼女たちは自らを「アルター」と名乗り、唯一の“本物”の座を得るため、同じ名を持つ存在同士で戦い続けます。

退廃的な世界観と独自の設定を組み合わせた『偽りのアリス』は、これまでにない童話RPGとして、ユーザーに新しい物語体験を提供します。

【これまでのトピックス】

2020年：サーバ障害でのユーザ対応に対して評価され、モバイルゲームとしては異例の「セキュリティ事故対応アワード」の優秀賞を受賞（https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1912/20/news105.html https://news.mynavi.jp/techplus/article/techp4911/ ）

2022年：予定していたシナリオが全て完結

2023年：新規コンテンツ追加の停止と共に、「サーバー代カウンター」と共に「何かのカウンター」をゲーム内に実装し、何かのカウンターがサーバー代カウンターを上回る限り運営を続けるという施策が話題に（https://www.famitsu.com/news/202307/17309949.html）

2024年：新規コンテンツ追加が無いにもかかわらず、新規コンテンツ追加停止1周年を迎える。その際、追加を停止しているのにも関わらず、新規コンテンツを追加してしまい、お詫びのゲーム内通貨を配ったことが話題となる（https://x.com/itsuwari_alice/status/1840677989027348531 ）

2025年9月：新規コンテンツ追加停止から2年間カウンターが上回り続け、現在もサービス継続中。

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。

数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。

(C)VISUAL ARTS