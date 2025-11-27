『偽りのアリス -Retold Tale-』クラウドファンディング、残り1週間で800％達成！ 超特大タペストリーコース・企業向けレポートコースを新たに追加！
株式会社ビジュアルアーツ（本社：大阪府大阪市浪速区、代表取締役：天雲 玄樹）がCAMPFIREにて実施中のクラウドファンディング『偽りのアリス -Retold Tale-』プロジェクトは、2025年11月26日時点で**達成率800％**を突破いたしました。
本プロジェクトは2025年10月3日（金）に開始し、わずか4分で目標金額を達成。以降も多くのご支援をいただき、開始当初より大きな反響を得ております。
プロジェクトは12月3日（水）23:59までの実施で、終了まで残り1週間となりました。
このたびさらなるご要望にお応えし、11月26日より新たに2つのコースを追加いたしました。
■ 新コース概要
１. 超特大タペストリーコース
全長約1,800mmの特大サイズで、4人のアリスをデザインした特別仕様のタペストリーです。存在感ある大型グッズとしてご用意いたしました。
『偽りのアリス』の世界観を大きくお楽しみいただけるアイテムです。
２. クラウドファンディングレポートコース（企業様向け）
今回のプロジェクトに関する実績データや施策内容をまとめたレポートをお届けします。
クラウドファンディングの立ち上げを検討されている企業様やマーケティング担当者様に、実例資料としてご活用いただける内容となっています。
■ 今後の展開
当プロジェクトで集まった支援金は、ノベルゲーム版『偽りのアリス -Retold Tale-』の開発資金およびリターン制作費として活用いたします。今後も開発の進捗や新たな情報については、CAMPFIREおよび公式Xアカウント（https://x.com/itsuwari_alice）を通じて随時発信してまいります。
■クラウドファンディング概要
実施サイト：CAMPFIRE（https://camp-fire.jp/projects/867472/view）
実施期間：2025年10月3日（金）19:00 ～ 2025年12月3日（水）23:59
目標金額：500万円（開始5分で達成済み）
■『偽りのアリス -Retold Tale-』について
『偽りのアリス -Retold Tale-』は、2019年にモバイルゲームとしてリリースされた
『偽りのアリス』を原作とし、新たにノベルゲームとして再構築するプロジェクトです。
オンラインサービスの枠を超え、作品として長く残る形を目指しています。
公式X（旧Twitter）：https://x.com/itsuwari_alice
◆偽りのアリスとは
偽りのアリス（@itsuwari_alice）は2019年10月3日ビジュアルアーツよりリリースされたiOS, Android向けモバイルゲームです。
【概要】
本作は、童話の世界から生まれた“失敗作”の少女たちが、それぞれ「本物」を目指して争う姿を描いたダークファンタジーノベルRPGです。
舞台となるのは、童話が完成する過程で生み出され、行き場を失ったキャラクターが集う概念世界。
彼女たちは自らを「アルター」と名乗り、唯一の“本物”の座を得るため、同じ名を持つ存在同士で戦い続けます。
退廃的な世界観と独自の設定を組み合わせた『偽りのアリス』は、これまでにない童話RPGとして、ユーザーに新しい物語体験を提供します。
【これまでのトピックス】
2020年：サーバ障害でのユーザ対応に対して評価され、モバイルゲームとしては異例の「セキュリティ事故対応アワード」の優秀賞を受賞（https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1912/20/news105.html https://news.mynavi.jp/techplus/article/techp4911/ ）
2022年：予定していたシナリオが全て完結
2023年：新規コンテンツ追加の停止と共に、「サーバー代カウンター」と共に「何かのカウンター」をゲーム内に実装し、何かのカウンターがサーバー代カウンターを上回る限り運営を続けるという施策が話題に（https://www.famitsu.com/news/202307/17309949.html）
2024年：新規コンテンツ追加が無いにもかかわらず、新規コンテンツ追加停止1周年を迎える。その際、追加を停止しているのにも関わらず、新規コンテンツを追加してしまい、お詫びのゲーム内通貨を配ったことが話題となる（https://x.com/itsuwari_alice/status/1840677989027348531 ）
2025年9月：新規コンテンツ追加停止から2年間カウンターが上回り続け、現在もサービス継続中。
株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。
(C)VISUAL ARTS