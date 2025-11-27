株式会社粋農

株式会社82Works（代表取締役：林 佑哉、以下「82Works」）と株式会社粋農（代表取締役：池田 岳斗、以下「粋農」）は、農業経営体の成長支援を目的とした包括的な業務提携を開始いたしました。

本提携により、82Worksが提供する「外国人材派遣サービス」と、粋農が提供する「農業専門人事評価・教育システム」を組み合わせ、農業法人が抱える「人材不足」だけでなく、採用後の「育成・定着・生産性向上」の課題を一体的に解決します。

提携の背景

日本の農業界は深刻な人材不足に直面しています。多くの農業法人が外国人技能実習生や特定技能外国人の受け入れを進めていますが、現場では以下の課題が常態化しており、単なる「人手」の補充だけでは経営の成長につながらない現状があります。

言語と技術の壁: 暗黙知（カン・コツ）が言語化されておらず、外国人材への指導に膨大な時間がかかる。

評価の不透明さ: 現場での頑張りや成果が見えにくく、適切な評価ができないためモチベーションが低下しやすい。

バックオフィス業務の圧迫: 煩雑な労務管理や計画作成に追われ、経営者が現場改善に向き合えない。

82Worksは外国人材派遣のリーディングカンパニーとして多くの人材を供給してきました。一方、粋農は「農業の裏方（経営・人事・教育）の支援」を掲げ、動画マニュアルやデータに基づく人事評価制度の構築により、現場の仕組み化を実現しています。 両社の提携により、人材の「供給」と「受入体制の構築」をワンストップで提供し、農業経営の持続的な成長を支援します。

提携による提供価値

人材派遣 × 経営の仕組み化 82Worksが派遣する外国人材に対し、

粋農のソリューションをセットで導入することで、入職初日から即戦力化を目指す体制を構築します。

1. 「見てわかる」動画・多言語マニュアルによる早期戦力化

熟練者の技術（例：トマトの脇芽かき、サツマイモ収穫機のハンドル操作等）を言語化・映像化し、10秒動画＋多言語音声（インドネシア語等）で提供します。スマホ一つで直感的に理解できる学習環境を整備し、指導コストを削減しながら作業品質を均質化します。

実際のアプリ画面、作物ごとに作業の内容を共有動画の内容をテキストで補足、内容は複数言語に自動翻訳テストを実施可能、テストに合格したメンバーのみが圃場に出る形に。

2. 納得感を生む「農業専門人事評価制度」の導入

「収穫量（チーム成果）」と「機械を止めない工夫（個人行動）」などを掛け合わせた、農業独自のハイブリッド評価制度を導入します。日報アプリから収集される作業データに基づき、外国人材の成果を客観的に可視化。公平な評価でモチベーションを高め、定着率向上を図ります。

今後の展開について

作業速度や作業クオリティをデータで把握。ハウス/露地両面でのデータ取得や勤怠の実態、段取りなどもサポート。

本サービスは、規模拡大を目指す施設野菜（トマト、パプリカ、キュウリ等）や

露地野菜（ネギ、キャベツ、イモ類等）の農業経営体を主要ターゲットとしています。

両社は、3年間で累計150社の農業経営体への導入を目指し、以下のロードマップで事業を展開します。

フェーズ1: 初期顧客20社への導入と、外国人材の定着率・生産性向上データの検証

フェーズ2: 成果実証済みの「育成・評価モデル」をパッケージ化し、全国へ展開

フェーズ3: 蓄積された作業データをAI解析し、最適な人員配置やリソース予測を行うデータ駆動型経営の本格普及

代表コメント

株式会社82Works 代表取締役 林 佑哉

農業現場の人材不足は深刻ですが、単に人を送り込むだけでは根本的な解決になりません。「言葉が通じない」「技術が伝わらない」という現場の悩みを、粋農の仕組みが解決してくれると確信しています。派遣した人材が生き生きと働き、農園の利益に貢献するサイクルを共に作っていきます。

株式会社82Works

設立：2023年2月

代表者：代表取締役 林 佑哉

事業内容：農業分野における外国人材派遣事業

URL：https://82works.jp/

株式会社粋農 代表取締役 池田 岳斗

「粋な農業」とは、生産という花形を、盤石な裏方（経営・人事）が支えている状態だと定義しています。82Works様との連携により、人材という最強のエンジンと、それを活かす評価・教育の仕組みをセットで提供できることは、業界にとって大きな前進です。農業経営者の皆様が、安心して生産と経営に没頭できる環境を構築してまいります。

株式会社粋農

設立：2025年6月

代表者：代表取締役 池田 岳斗

事業内容：農業動画マニュアル、農業特化型人事評価・教育システムの開発

URL：https://suino.co.jp/

note：https://note.com/suino_agri

X/Twitter：https://x.com/suino_agri