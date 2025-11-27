ロードモバイル、大手通信キャリア3社合同の大型還元キャンペーンを開催！

IGG

本格リアルタイムストラテジーRPG『ロードモバイル』を運営するIGG（本社：シンガポール、香港証券取引所上場)は、大手通信キャリア3社と連携し、2025年11月27日～2026年1月13日にキャリア決済利用者向けポイント還元キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン対象期間

2025年11月27日（木）～ 2026年1月13日（火）まで

■キャンペーン対象者

各社の携帯電話サービスをご契約中で、それぞれのキャンペーン条件を満たすお客様

1. NTTドコモをご利用のお客様

期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、ドコモのキャリア決済にて Google Play／App Store のアプリ内で合計5,000円以上課金した方を対象に、ご利用金額1万円ごとに1口の抽選権利を進呈（期間中、最大60口まで）条件を達成した方全員で dポイント(期間・用途限定) 3,000万ポイントを山分けして進呈いたします。

さらに、キャリア決済を初めてご利用になる方、またはお久しぶり（直近3か月以内にご利用のない方）は、1,000円以上の課金でもれなくdポイント(期間・用途限定)をプレゼントします。

【新規・お久しぶりの方向け特典】

5万円以上：5,000ポイント

2万円～5万円未満：2,000ポイント

1万円～2万円未満：1,000ポイント

1,000円～1万円未満：100ポイント

【対象条件】

・ドコモご契約者で、dポイントクラブ会員であること

・キャンペーン期間中にドコモのキャリア決済を利用し、アプリ内で課金を行っていること

・特設ページ（キャンペーンLP）にてエントリーを実施していること

詳細・エントリーはこちら:

https://g.igg.com/9jjhcx

2. au/UQ mobileをご利用のお客様

期間中にエントリーし、App Store または Google Play でau PAY（auかんたん決済）をご利用いただくと、ご利用金額に応じて山分け、初めてキャリア決済（auかんたん決済）を設定されたお客様はさらにもれなくPontaポイントをプレゼントします。

【特典１.（全員対象＋決済利用）】

期間中にキャンペーンエントリーし、決済利用したお客様にご利用金額に応じてPontaポイントを山分けで還元

総額：1,000万ポイント

条件：キャンペーン期間中の利用額に応じて山分けの口数を獲得。利用者の口数に応じて還元。

1）期間中50,000円以上のご利用で50口獲得

2）期間中10,000円～49,999円のご利用で10口獲得

3）期間中5,000円～9,999円のご利用で5口獲得

4）期間中2,000円～4,999円のご利用で2口獲得

【特典２. （初回設定＋決済利用）】

期間中にApple Accountまたは Google アカウントのお支払い方法にキャリア決済（auかんたん決済）を初めて設定されたお客様を対象に、ご利用金額に応じてPontaポイントをもれなくプレゼントします【最大10%】

1）期間中50,000円以上の決済ご利用で5,000ポイント

2）期間中10,000円～49,999円の決済ご利用で1,000ポイント

3）期間中3,000円～9,999円の決済ご利用で300ポイント

4）期間中100円～2,999円の決済ご利用で10ポイント

※特典１.２.内は重複加算なし、1）、2）、3）、4）の順で対象

※特典１.２.の重複加算あり

詳細・エントリーはこちら:

https://kddi-l.jp/HdA

3. ソフトバンク/Y!mobile/LINEMOをご利用のお客様

初めて、または直近約1年間(2024年12月1日 ～ 2025年11月26日)にキャリア決済をご利用のお客様を対象に、ご利用金額に応じてPayPayポイントをプレゼントします。

【特典内容】

110,000円以上のご利用で10,000ポイント

55,000円以上のご利用で5,000ポイント

22,000円以上のご利用で2,000ポイント

3,300円以上のご利用で300ポイント

1,500円以上のご利用で150ポイント

100円以上のご利用で100ポイント

詳細・エントリーはこちら:

https://stn.mb.softbank.jp/G2U19

※各キャンペーンの詳しい内容や条件については、各社のキャンペーンページをご覧ください。

■『ロードモバイル』概要

タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル：世界同時対戦RPG

価格：基本無料(アイテム課金あり)

ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。