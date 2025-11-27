【Happy Socks】期間限定POPUP STOREを錦糸町テルミナ2にオープン！Happy Socksオリジナルお菓子がもらえるノベルティ企画も実施！
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之、以下SLH）が展開するHappy Socks（ハッピーソックス）は、豊富なラインナップとギフトアイテムを揃えた期間限定のPOPUP STOREを錦糸町 テルミナ2 ラ・ガールにオープンします。
期間は2025年12月1日(月)から2026年1月31日(土)までの2か月。定番ソックス、秋冬シーズンのソックス、そしてギフトボックスを含む約300種類の豊富な商品を取り揃え、冬のカジュアルギフトやお祝いの品にも最適なラインナップをご用意。
また、期間中に3,300円(税込)以上ご購入の方には、Happy Socksオリジナルお菓子をプレゼントするノベルティ企画も実施いたします。
POPUP STORE イメージ
POPUP STOREの見どころ
■約300種類の豊富なラインナップで、お気に入りの一足を見つける楽しさ
本POPUP STOREでは、ブランドの定番ソックスに加え、秋冬シーズンのソックスなどを豊富にラインナップ。ポップな柄物から日常使いしやすいシンプルなデザインまで、多様なソックスを展開いたします。
また、開催期間の前半（2025年12月1日(月)～12月25日(木)まで）は、サンタやジンジャーブレッドマンなどのモチーフを取り入れたホリデーコレクションのソックスも展開いたします。足元から気分を上げてくれるカラフルなソックスが勢揃いし、日常のコーディネートに彩りと楽しさを加えます。
■贈る楽しさ！ユニークで可愛らしいギフトボックス
大切な人への贈り物に最適な、Happy Socksならではのスペシャルなギフトボックスも豊富にラインナップ。受け取った後もインテリアとして楽しめるユニークなボックスなど、贈る相手やシーンに合わせて選べるセットが充実。ユニークなギフトボックスから、贈る相手に最適な一品を見つける楽しい時間をお過ごしいただけます。
■Happy Socksオリジナルお菓子をプレゼント！
期間中、3,300円(税込)以上ご購入いただいた方には、Happy Socksオリジナルお菓子をノベルティとしてプレゼントいたします。（※お一人様1会計につき1個まで ※数量限定のため、無くなり次第終了）
POPUP STORE 詳細
場所：錦糸町 テルミナ2 ラ・ガール(JR錦糸町駅北口直結)
期間：2025年12月1日(月)～ 2026年1月31日(土)
営業時間：平日：11:00～21:00／土日祝：11:00～20:00
【年末年始営業時間】
2025年12月31日(水)：11:00～18:00
2026年1月1日(木)：休館日
2026年1月2日(金)～1月3日(土)：11:00～20:00
■Happy Socks (ハッピーソックス)
Happy Socksは、2008年にスウェーデン・ストックホルムで誕生した、カラフルでポップなデザインが特徴的なレッグウェアブランド。
「Happyが走り出す、HAPPY SOCKS」をコンセプトに、多くの彩り、創造性、楽しさを通じて自己表現する喜びを刺激し、世界中の人々に幸せをもたらすブランドです。
現在、LAやパリをはじめ世界40か国以上で販売されており、1万店舗近いブティックで取り扱われています。
【Happy Socks公式オンラインストア】
https://happysocks.jp/
【Happy Socks公式SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/happysocksjapan/
X：https://x.com/happysocks_jp
TikTok：https://www.tiktok.com/@happysocks.jp
公式LINE：https://lin.ee/xGTY8lD
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス
Happy Socks PR担当：伊藤
E-mail：happysocks.pr@hq.stylinglife.co.jp
■株式会社スタイリングライフ・ホールディングス会社概要
会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス
代表者：代表取締役社長 北村博之
所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1
Webサイト：https://www.stylinglife.co.jp/