『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』事前登録者数5万人突破！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123にて配信予定の最新作『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』にて、事前登録者数5万人を突破したことをお知らせします。

正式サービス開始時「毒島冴子」全員にプレゼント！

事前登録5万人達成の報酬として、正式サービス開始時に「毒島冴子（スキン：くノ一）」を全プレイヤーにプレゼントいたします。

事前登録は、引き続き受付中です。

■事前登録方法：

・公式LINEの友達追加で登録：https://lin.ee/h0DLKc7

・公式Xのフォローで登録：https://x.com/HOTD_ZeroJP(https://x.com/intent/follow?screen_name=HOTD_ZeroJP)

・ゲーム公式ページにて登録：https://s.g123.jp/yyc3spku

【第三弾開催】描き下ろしイラストプレゼントキャンペーン！

事前登録5万人突破を記念して「描き下ろしイラストプレゼントキャンペーン 第三弾」を開催中です。

今回のテーマは「私服＋肌着姿」。ふとした日常のワンシーンを切り取ったような姿にご注目ください。

■参加方法：

Step1：ゲーム公式LINEと友だち登録

Step2：キーワード [ zizen5 ] をメッセージ送信

Step3：表示されるキャラクター一覧から欲しいキャラを選択

Step4：限定描き下ろしイラストを獲得！

【スマホの方限定】今すぐ獲得する：https://line.me/R/oaMessage/@431gqymq/?zizen5

▲コチラから友だち登録を行なうと、すぐにキーワードの送信ができます。

■開催期間：

本日～正式サービス開始まで

【取り逃がし厳禁！】第一弾、第二弾キャンペーンも引き続き開催中！

第一弾キーワード：[ zizen1 ]

【スマホの方限定】今すぐ獲得する：https://line.me/R/oaMessage/@431gqymq/?zizen1

▲コチラから友だち登録を行なうと、すぐにキーワードの送信ができます。

第二弾キーワード：[ zizen3 ]

【スマホの方限定】今すぐ獲得する：https://line.me/R/oaMessage/@431gqymq/?zizen3

▲コチラから友だち登録を行なうと、すぐにキーワードの送信ができます。

基本情報

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0

ジャンル：サバイバルタワーディフェンス

価格：無料 (ゲーム内アイテム課金制)

対応言語(予定)：日本語、英語、繁体字、韓国語

■『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』とは？

原作：佐藤大輔×原作・作画：佐藤ショウジによる人気漫画のアニメ化作品。

藤美学園は、たった一人の侵入者-<奴ら>によって地獄の坩堝と化した！

<奴ら>は人を襲い、喰らい、新たなる<奴ら>を生みだし学園を席巻。

悪魔の世界と化した学園内で、小室孝と幼馴染の宮本麗、親友の井豪永は、一時避難する。

しかし、麗をかばい<奴ら>に噛まれた永は<奴ら>と化してしまう・・・・

残された二人は、他の生き残り、級友の高城沙耶、平野コータ、剣道部主将・毒島冴子、校医の鞠川静香と合流。

学園を脱出する決意を固める！彼らに生きのびる術はあるのか！？

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/KADOKAWA/H.O.T.D.製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。