360°保護の大容量ポケット付き、ノートパソコンケース13インチ用が新登場！持ち手ハンドル付で軽量。MacBook Air／Pro 13.6（M4／3／2／1）対応PCバッグ「ふわフィット」贈り物に◎
ベルモンド「ふわフィット」ノートPCケース
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、
MacBook Air／Pro 13インチにぴったりフィットし、360°全面保護と大容量収納を実現したノートパソコンケース「ふわフィットシリーズ」を発売いたしました。
厚手クッションによるやさしい保護、起毛素材の内装、片手で持てる2WAYハンドル、軽量290gの扱いやすさなど、日々の持ち運びに“安心”と“心地よさ”をプラスする新モデルです。
360度全面保護
ポケットを開けた時のイメージ
■販売ページ
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/294C28ED-C614-4C3F-88D3-E399AB5331EE?channel=PRT-B1658pcbg
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1658pcbg/
▼製品紹介動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AoVfERPkeUw ]
■製品ラインナップカラーバリエーション（全3色）
落ち着きのあるカラーで、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。
・グレー×ベージュ
・ブラック×ブラック
・ブラック×ベージュ
グレー×ベージュ
ブラック×ブラック
ブラック×ベージュ
■製品概要
製品名：
「ふわフィット」ノートパソコンケース（13インチ／13.6インチ対応）
特徴：
360°全面保護：厚手クッション＋極厚サイドクッション＋エッジガード構造で衝撃を吸収
内側起毛生地：PC表面の細かなキズを予防
大容量フロントポケット：マウス・充電器・ケーブル・モバイルバッテリーなどをスッキリ収納
サイド開きPCポケット：バッグに入れたまま横からPCを出し入れ可能
2WAYハンドル付き：必要な時だけ引き出せるハンドル設計
軽量約290g：一般的なハードケースの約半分の軽さ
ぴったりサイズ設計：MacBook Air/Pro 13～13.6インチ（M4/M3/M2/M1）に最適化
対応モデル：
《MacBook Air（13.6-13インチ）》
2025-2018モデル対応
A3240 / A3113 / A2681 / A2337 / A2179 / A1932
《MacBook Pro（13インチ）》
2024-2016モデル対応
A2686 / A2338 / A2289 / A2251 / A2159 / A1989
※内寸以下のPCであればその他メーカーも収納可能です。
サイズ：
外寸：約 W330 × H240 × D50mm
PCポケット内寸：約 W315 × H220 × D20mm
重量：約290g
PCの持ち運びに、安心と心地よさを
『ふわフィット』ノートパソコンケースは、やわらかい厚手クッションがPC全体を包み込み、外部からの衝撃を軽減します。内装にはサラサラとした起毛生地を採用し、PC表面の細かな擦れや傷も予防。
通勤・通学・外出先での作業・リモートワークなど、毎日の持ち運びシーンで“快適な使用体験”を叶えます。
ふわフィットノートPCケース（女性が持つイメージ）
しっかり縫製、撥水性&耐久性の高い生地
MacBook13~13.6インチにぴったりフィット
360°全面保護クッション＆エッジガード構造
・PCを360°包む厚手クッション
・側面に極厚サイドクッションを配置
・下部両端に衝撃に強いエッジガードクッション
・起毛仕立ての内側でキズを軽減
バッグインバッグとしても安心の設計で、移動の多い方にも最適です。
※本製品は外部衝撃からの“軽減”を目的とした仕様であり、完全な保護を保証するものではありません。
エッジガードクッション
大容量ポケットで整理上手に
マチ付きで大きく開くフロントポケットは、マウス・充電器・ケーブル・モバイルバッテリーなどの小物収納に便利。
キーストラップやゴムバンドを備え、細かいアイテムもすっきり整理できます。
大容量ポケット
また、PCポケットは横からサッと出し入れできるサイド開き構造で、バッグに入れたままPCだけを取り出すことも可能。ビジネスシーンでもスムーズに使える設計です。
ストレスフリーに出し入れ
2WAYハンドル＆軽量290gで持ち運びラクラク
必要な時にだけ取り出せる2WAYハンドル
・しまえばフラットになりバッグインバッグとして使いやすい
・なめらかな高品質PUレザーハンドル
握りやすいクッション性
２WAYハンドル
・本体重量わずか約290g
一般的な収納付きハードケースの約半分の軽さで、通勤・通学・出張でも負担になりません。
わずか、290g
YKKファスナー使用
コンシールファスナー
持つだけで差がつく洗練されたデザイン
製品詳細
ご使用上の注意
ベルモンドロゴ
BELLEMOND（ベルモンド）は「心地よい」製品の商品開発と販売を行っている国内メーカーです。
商品企画から販売までを自社で行うことにより、高品質の製品を開発・販売しています。
お客様の満足度を第一に考え、アフターサポートも充実。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。
【BELLEMOND公式ショップ】
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/
【BELLEMOND公式メディア】
BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp
tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official
YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official
X：https://x.com/bellemond_jp
Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/