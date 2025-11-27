360°保護の大容量ポケット付き、ノートパソコンケース13インチ用が新登場！持ち手ハンドル付で軽量。MacBook Air／Pro 13.6（M4／3／2／1）対応PCバッグ「ふわフィット」贈り物に◎

Fun Standard株式会社

ベルモンド「ふわフィット」ノートPCケース

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、

MacBook Air／Pro 13インチにぴったりフィットし、360°全面保護と大容量収納を実現したノートパソコンケース「ふわフィットシリーズ」を発売いたしました。

厚手クッションによるやさしい保護、起毛素材の内装、片手で持てる2WAYハンドル、軽量290gの扱いやすさなど、日々の持ち運びに“安心”と“心地よさ”をプラスする新モデルです。

360度全面保護ポケットを開けた時のイメージ■販売ページ

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/294C28ED-C614-4C3F-88D3-E399AB5331EE?channel=PRT-B1658pcbg

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1658pcbg/

▼製品紹介動画

■製品ラインナップ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AoVfERPkeUw ]カラーバリエーション（全3色）

落ち着きのあるカラーで、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。

・グレー×ベージュ

・ブラック×ブラック

・ブラック×ベージュ

■製品概要

製品名：

「ふわフィット」ノートパソコンケース（13インチ／13.6インチ対応）

特徴：

360°全面保護：厚手クッション＋極厚サイドクッション＋エッジガード構造で衝撃を吸収

内側起毛生地：PC表面の細かなキズを予防

大容量フロントポケット：マウス・充電器・ケーブル・モバイルバッテリーなどをスッキリ収納

サイド開きPCポケット：バッグに入れたまま横からPCを出し入れ可能

2WAYハンドル付き：必要な時だけ引き出せるハンドル設計

軽量約290g：一般的なハードケースの約半分の軽さ

ぴったりサイズ設計：MacBook Air/Pro 13～13.6インチ（M4/M3/M2/M1）に最適化

対応モデル：

《MacBook Air（13.6-13インチ）》

2025-2018モデル対応

A3240 / A3113 / A2681 / A2337 / A2179 / A1932

《MacBook Pro（13インチ）》

2024-2016モデル対応

A2686 / A2338 / A2289 / A2251 / A2159 / A1989

※内寸以下のPCであればその他メーカーも収納可能です。

サイズ：

外寸：約 W330 × H240 × D50mm

PCポケット内寸：約 W315 × H220 × D20mm

重量：約290g

■販売ページ

PCの持ち運びに、安心と心地よさを

『ふわフィット』ノートパソコンケースは、やわらかい厚手クッションがPC全体を包み込み、外部からの衝撃を軽減します。内装にはサラサラとした起毛生地を採用し、PC表面の細かな擦れや傷も予防。

通勤・通学・外出先での作業・リモートワークなど、毎日の持ち運びシーンで“快適な使用体験”を叶えます。

360°全面保護クッション＆エッジガード構造

ふわフィットノートPCケース（女性が持つイメージ）しっかり縫製、撥水性&耐久性の高い生地MacBook13~13.6インチにぴったりフィット

・PCを360°包む厚手クッション

・側面に極厚サイドクッションを配置

360°全面保護

・下部両端に衝撃に強いエッジガードクッション

・起毛仕立ての内側でキズを軽減

バッグインバッグとしても安心の設計で、移動の多い方にも最適です。

※本製品は外部衝撃からの“軽減”を目的とした仕様であり、完全な保護を保証するものではありません。

大容量ポケットで整理上手に

エッジガードクッション

マチ付きで大きく開くフロントポケットは、マウス・充電器・ケーブル・モバイルバッテリーなどの小物収納に便利。

キーストラップやゴムバンドを備え、細かいアイテムもすっきり整理できます。

大容量ポケット

また、PCポケットは横からサッと出し入れできるサイド開き構造で、バッグに入れたままPCだけを取り出すことも可能。ビジネスシーンでもスムーズに使える設計です。

2WAYハンドル＆軽量290gで持ち運びラクラク

ストレスフリーに出し入れ

必要な時にだけ取り出せる2WAYハンドル

・しまえばフラットになりバッグインバッグとして使いやすい

・なめらかな高品質PUレザーハンドル

握りやすいクッション性

２WAYハンドル

・本体重量わずか約290g

一般的な収納付きハードケースの約半分の軽さで、通勤・通学・出張でも負担になりません。

わずか、290gYKKファスナー使用コンシールファスナーストレスフリーに出し入れ持つだけで差がつく洗練されたデザイン製品詳細ご使用上の注意ベルモンドロゴ

BELLEMOND（ベルモンド）は「心地よい」製品の商品開発と販売を行っている国内メーカーです。

商品企画から販売までを自社で行うことにより、高品質の製品を開発・販売しています。

お客様の満足度を第一に考え、アフターサポートも充実。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

【BELLEMOND公式ショップ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/