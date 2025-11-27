【20900円ゲット】新製品タブレット『TECLAST A13』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(11/26から11/28まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/teclastA13

モデル：Teclast A13

リンク：https://geni.us/teclastA13(https://geni.us/teclastA13)

通常価格：29900 円

割引: 30%

コード：【DQPOJ26D】

イベント価格：20900 円

セール期間：11月26日(水)～11月28日(金)

【13.4型大画面 + 120Hz 高リフレッシュレート】タブレット 13インチとして、13.4インチの広大なIPS大画面が、映画鑑賞から資料確認までのあらゆるシーンで、没入感のある視野を提供。

【1920×1200 高解像度 + 薄軽デザイン + Widevine L1】ODEA A13 タブレット アンドロイド、TDDI技術の採用で構造が簡素化され、パネルの透光率が向上。

【2.2GHz 8核CPU + 20GB RAM】タブレット 大画面でありながら、高性能なUNISOC T7280プロセッサ（クロック周波数2.2GHz）を搭載し、効率的な電力制御により消費電力の約30%削減を実現。

【4G LTE通信+GPS+OTG+8000mAh】ODEA A13 アンドロイド タブレット、SIMフリーの4G LTE通信に対応し、外出先でもスマホのテザリングに依存することなく、高速なインターネット接続を実現。同時にこの android タブレット 大画面は、複数衛星測位システムを搭載しサポートしています、ルート検索や位置情報サービスが便利に利用可能です。

【分割画面+顔認証+ワイヤレス投影】マルチウィンドウ（分割画面） 機能で、資料とメモを並べて表示するなど、情報処理の効率が劇的に向上。顔認証による素早いロック解除と。

