上戸彩さん、永尾柚乃さんがショッピングデート！ スター気取りのお父さんに白戸家もほっこり

“ソフトバンク”の料金プラン「ペイトク」新テレビＣＭ上戸彩さん、永尾柚乃さんがショッピングデート！ スター気取りのお父さんに白戸家もほっこりインタビューでは上戸さん＆永尾さんが“最近思わずにやけてしまったこと”永尾さんが今年のクリスマスの“サンタさんへのサプライズ計画”を発表！ 「白戸家 お父さんスターになる」篇

2025年11月29日（土）から放映開始





ソフトバンク株式会社は、“ソフトバンク”の料金プラン「ペイトク」の新テレビCMとして、白戸家のメンバー（上戸彩さん、樋口可南子さん、お父さん）と、子役の永尾柚乃さんが出演する「白戸家 お父さんスターになる」篇（30秒・15秒）を、2025年11月29日（土）から全国で放映します。

今回の新テレビCMは、上戸さんと永尾さんからサングラスをプレゼントされたお父さんが愉快な妄想を繰り広げるというストーリーです。早速、家族にサングラス姿を披露すると、「スターみたい」とチヤホヤされ、舞い上がったお父さんは、レッドカーペットで大勢のファンから歓声を浴びる自分を想像。映画スターを気取るご機嫌なお父さんを、永尾さんたちが「幸せも貯まるね」とほほ笑ましく見つめる様子を通して、普段の買い物でPayPayポイントが“がっぽり”貯まる※1“ソフトバンク”の料金プラン「ペイトク」の魅力を紹介します。

また、上戸さん、樋口さん、永尾さんが撮影の合間に交わしたユニークな会話や、永尾さんが今年のクリスマスにサンタさんへお願いしたいこと、さらに上戸さんと永尾さんが撮影現場で盛り上がった“とある話題”を収録したインタビュー・メイキング動画を、11月28日（金）午前0時からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開します。

※1 PayPay（クレジット／残高／ポイント）での支払いが対象。付与上限あり。

“ソフトバンク”の料金プラン「ペイトク」について

ソフトバンク株式会社は、“ソフトバンク”の料金プランとして、「PayPay」での普段の買い物※2で＋5％のPayPayポイントが貯まる「ペイトク無制限」※3を提供中です。さらに初めて「ペイトク無制限」に加入すると、プラン適用から最大3カ月＋10％（付与上限4,000円相当/月）のPayPayポイントが貯まる※3おトクなキャンペーンを実施しています。

※2 PayPay（クレジット／残高／ポイント）での買い物が対象。

※3 基本料9,625円／月（税込み）。時間帯により速度を制御する場合があります。テザリングと合計200GB／月超の場合、通常利用に影響のない範囲で（最大4.5Mbps）に速度制御します。データシェアは50GBまで。通信料、医療機関、調剤薬局など対象外のサービスがあります。詳細はウェブをご確認ください。PayPayポイントは出金・譲渡不可。

◇「ペイトク」の詳細 https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku

新CMストーリー

「白戸家 お父さんスターになる」篇（30秒）

お父さんへのプレゼントにサングラスを買いに来たアヤと永尾さん。アヤが「どうしようかな」と悩んでいると、永尾さんが「似合いそう！買っちゃおう！」と背中を押します。「でも…」とためらうアヤの腕を取って、「ポイントがっぽり貯まるから！」とレジへ促す永尾さん。「そうだね、料金プラン、ペイトク無制限だし」と納得したアヤがPayPayで決済すると、スマホ画面に表示されたポイント数を見て永尾さんが「貯まるね～」と嬉しそうにつぶやきます。

場面は白戸家のリビングへ。プレゼントされたサングラスをかけ、「どうかな」と鏡を見るお父さん。アヤと永尾さんが「似合う似合う」「スターみたい」と褒めると、「スター…」とつぶやいたお父さんは、蝶ネクタイ姿でレッドカーペットを歩き、大勢のファンに囲まれる自分の姿を妄想します。現実に戻り、お母さんが「どうお父さん？」と感想を求めると「えへへへへ」と嬉しそうに笑うお父さん。「ご機嫌ね」「幸せも貯まるね！」とほほ笑むアヤたちに、お父さんが「幸せです！」と満足そうに答えます。

撮影エピソード

◇トレードマークはサングラス！ 上戸さんプロデュースの“探偵柚乃”誕生

休憩中、雑貨屋風のセットに並ぶさまざまなサングラスを仲良く眺めていた上戸さんと永尾さん。上戸さんから「ちょっとかけてみて」と勧めると、永尾さんは涙のしずくのような形が特徴的なティアドロップ型のサングラスをかけました。その姿を見た瞬間、上戸さんは思わず「かわいい～！」と声を上げます。すかさず永尾さんに「柚乃ちゃん、あっち」とメイキングカメラの方を向かせ、頬にやさしく手を添えて、「探偵です。探偵柚乃！」と笑顔で紹介する、ほほ笑ましい場面がありました。

◇上戸さんのイメージにぴったりのメガネを永尾さんがセレクト

撮影の合間に、上戸さんと永尾さんがサングラスを試着していた時のこと。最初に上戸さんが男性っぽいデザインのサングラスをかけて永尾さんに披露したものの、照れ隠しのように「あははは」と笑って、すぐに外してしまいました。その姿を見て、「似合わないという感じじゃなくて、上戸さんの優しいイメージを壊さない雰囲気があります」とコメントした永尾さん。「ほんとー？」と頷いた上戸さんが、今度は細長く丸みのあるデザインを選んでかけてみせると、永尾さんは「それ、めっちゃ似合います！」と笑顔で即答し、「メガネが似合わないから、サングラスも似合わないんだよな～」と語る上戸さんを優しくフォローしていました。

◇永尾さんは一体誰の子！？ 上戸さん＆樋口さんの見解は……

白戸家のソファーに並んで腰掛け、セッティングを待っている最中、上戸さんたちの間で未だ明らかにされていない永尾さんの役柄の正体が話題に。上戸さんが「私の娘かもしれないよ」と冗談めかして切り出すと、すかさず樋口さんが「違う違う、私の娘」「あなたは（CMの設定上）結婚していないんだから」とピシャリ。上戸さんは思わず「うわっ、言われちゃったよ～」といった表情を浮かべ、大人たちの会話を見守っていた永尾さんと顔を見合わせました。それを受けて、永尾さんが「近所の子どもではなく、（白戸家の）娘ということですね？」と改めて確認。樋口さんが「娘、娘、私の娘」と繰り返し、仲の良いやり取りを繰り広げていました。

上戸彩さん、永尾柚乃さんインタビュー

――CM撮影の感想をお聞かせください。

【上戸さん】：一緒にお買い物したね。お店のセットに飾ってあった小物がすごくかわいかったり、フレグランスの香りを二人で香ったりしていました。

【永尾さん】：香りが3種類あって、一番好きな香りを「せーの！」で指差したりしました。

【上戸さん】：私たち、同じ香りだったね。

【永尾さん】：めっちゃいい香りなんです。

【上戸さん】：向かって左側がオススメだよね。

――今回は永尾さんが上戸さんに買い物を勧める役柄でしたね。

【上戸さん】：買っちゃおうよ～ってね。

【永尾さん】：もう私は白戸家のファミリーですから。最初は近所の元気な子、という設定でしたが、こうやってお家にお邪魔させていただいたり、一緒にお買い物したりしているなら、私はもう白戸家です。

【上戸さん】：お財布を握っているし、お財布事情も知っているもんね。家族です。

【永尾さん】：家族です。

【上戸さん】：でも、そろそろ決めてほしいよね。演じる上でしっかりした設定があった方がいいですから。

【永尾さん】：樋口さんは「もう自分の娘と思ってる」とおっしゃっていたので、すごくうれしいです。

――今回のCMではお父さんがサングラスをかけて思わずにやけてしまうシーンがありましたが、

お二人が最近思わずにやけてしまったことはありますか？

【永尾さん】：私はお団子とお餅が一番好きなんですよ。そうしたら、今回の撮影の現場にお団子とお餅の山があって、それを見た時に思わずにやけちゃいました。すごくうれしかったですね。

【上戸さん】：わかるわかる。

【永尾さん】：めっちゃうれしかったんですよ。それこそ飛び跳ねましたよ。

【上戸さん】：いいねぇ。私も柚乃ちゃんと同じで、楽屋に置いてあったどら焼きを見た時、すごいあんこ好きなので、めっちゃテンションが上がりました。にやけました。和菓子つながりだね。

【永尾さん】：同じ感じですね。うれしい。ありがとうございます。

――現在クリスマスシーズンですが、今年のクリスマスにサンタさんとやりたいことや、

サンタさんにお願いしたいことはありますか？

【上戸さん】：サンタさんにお手紙を書いたり、靴下を置いたりとかするの？

【永尾さん】：出します。でも、今回は決めました。私はサンタさんに会ったことがないんですよ。

【上戸さん】：会いたい？

【永尾さん】：会いたいから、ちょっとお願いしたいなと思って。あと、クッキーを作ったり、牛乳を置いたりすると、飲んだり、食べてくれたりするじゃないですか。だから、どんなクッキーがいいのかとか、どんな牛乳がいいのかとか、ちょっと聞いてみたいな、というか。

【上戸さん】：「次は何味がいいですか？」とか「好きな食べ物は何ですか？」とか、逆に質問したいんだ。でも、そのクッキーや牛乳を飲んだり、食べたりしているなら、今までの味が好きなんじゃない？

【永尾さん】：あ、そっか。

【上戸さん】：今年も手作りのクッキーを置くの？

【永尾さん】：はい。今回30個ぐらい作ろうかなと思います。

【上戸さん】：それ何人サンタさんが来るんだろうね。一人で食べるのかなぁ。でも、食べそうだよね、なんかイメージ的に。他に、私はこういうものが欲しいとかないのかな？

【永尾さん】：まだ決めていません。でも、それが一番のお願い事という感じですね。

新テレビCM概要

タイトル ：「白戸家 お父さんスターになる」篇（30秒・15秒）

出演 ： 上戸彩／樋口可南子／永尾柚乃／白戸家のお父さん

放映日 ： 2025 年11月29日（土）

放映エリア ： 全国

動画URL ： 30秒 https://youtu.be/RiUuj-dfF8o

インタビュー・メイキング動画概要

出演 ： 上戸彩／樋口可南子／永尾柚乃／白戸家のお父さん

公開日時 ： 2025 年11月28日（金）午前0時

公開サイト ： ソフトバンク公式YouTubeチャンネル https://youtu.be/cdPp79KBck4

