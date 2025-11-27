銀座ヤマハホールで12/25開催｜“RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025” 祈りと光の上質なクリスマス公演

【1】聖夜の銀座に“祈りと光”が満ちるクリスマス公演




RAINBOW CLASSIC（レインボークラシック）は、


クラシック音楽を「もっと身近に、もっと上質に」楽しめるシリーズとして2015年にスタートしました。



10周年を迎える今年、特別な1日である


12月25日・クリスマス当日 に


銀座ヤマハホールで記念公演を開催します。




RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025 キービジュアル



【2】ピアノ × ヴィオラ × ソプラノ





──三つの音色が描く“物語と祈り”




今回は、



ピアノ × ヴィオラ × ソプラノ（歌）




という親密であたたかな三重奏で構成。


映像・特殊演出に頼らず、


アコースティックの美しさと、音楽そのものの力に焦点を当てたステージです。



ヴィオラの深い響きと、ソプラノの透明感、


そしてピアノの豊かな彩りが交わることで、


クリスマスが持つ「祈り」「灯り」「未来」の世界観を描きます。






【3】5つの章で届ける、RAINBOW CLASSICオリジナル構成




公演は


第一章：祈り


第二章：クリスマスの灯り


第三章：感謝と希望の光


第四章：クリスマスと子どもたち


第五章：未来への光


の五章構成。



世代を超えた方々に寄り添う物語仕立てのプログラムで、


親子はもちろん、大人だけでも心から楽しめる内容です。






【4】出演者プロフィール




■ 田井中 悠美（Soprano）




東京芸術大学音楽学部声楽科卒業、卒業時に同声会新人演奏会出演者に選ばれると共に同会優秀賞。


東京芸術大学大学院音楽研究科声楽専攻修士課程（オペラ科）修了。


女声ユニット「lunace」のメンバーとしても活動中。2015年にCDデビューし、国内外で多数のコンサートに出演。また、ボイストレイナーとしてミュージカルやポップスの現場でも活躍中。






■ 長谷川 縁（Viola）




3歳からヴァイオリンを始め、13歳の時にヴィオラに転向。


ウィーン国立音楽大学卒業。国内外のオーケストラやアーティストのサポート演奏に加え、


クラシックからポップスユニット「JEWEL」でも活動。


演奏の他、公演企画・運営、後進の指導、ヨーロッパ研修の主催等幅広く活動している。






■ 湯川 真由（Piano／Planning）




桐朋学園音楽学部演奏学科卒業後、渡欧。


ウィーン私立音楽芸術大学ソリスト科を卒業し、国内外で演奏会を開催。


2015年、日化産業株式会社音楽事業部を立ち上げ、ピアニストとして公演の企画・運営を行うほか、


音楽教室「Little Artist」を代表として後進の指導にも力を注ぐ。





　　　　　　　　　　　　　　RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025 公演チラシ






【5】公演概要




公演名：RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025 ～祈りと光の軌跡～


日時：2025年12月25日（木）


会場：銀座ヤマハホール 主催：日化産業株式会社音楽事業部　協賛：株式会社三友商会



料金：一般4,000円、中学生以下2,000円


内容：クリスマスソング、有名クラシック作品、五章構成によるオリジナルステージ




■ 公演詳細・特設サイト


https://rainbowclassic.my.canva.site/