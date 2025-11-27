銀座ヤマハホールで12/25開催｜“RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025” 祈りと光の上質なクリスマス公演

日化産業株式会社

【1】聖夜の銀座に“祈りと光”が満ちるクリスマス公演

RAINBOW CLASSIC（レインボークラシック）は、

クラシック音楽を「もっと身近に、もっと上質に」楽しめるシリーズとして2015年にスタートしました。

10周年を迎える今年、特別な1日である

12月25日・クリスマス当日 に

銀座ヤマハホールで記念公演を開催します。

RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025 キービジュアル

【2】ピアノ × ヴィオラ × ソプラノ

──三つの音色が描く“物語と祈り”

今回は、

ピアノ × ヴィオラ × ソプラノ（歌）

という親密であたたかな三重奏で構成。

映像・特殊演出に頼らず、

アコースティックの美しさと、音楽そのものの力に焦点を当てたステージです。

ヴィオラの深い響きと、ソプラノの透明感、

そしてピアノの豊かな彩りが交わることで、

クリスマスが持つ「祈り」「灯り」「未来」の世界観を描きます。

【3】5つの章で届ける、RAINBOW CLASSICオリジナル構成

公演は

第一章：祈り

第二章：クリスマスの灯り

第三章：感謝と希望の光

第四章：クリスマスと子どもたち

第五章：未来への光

の五章構成。

世代を超えた方々に寄り添う物語仕立てのプログラムで、

親子はもちろん、大人だけでも心から楽しめる内容です。

【4】出演者プロフィール

■ 田井中 悠美（Soprano）

東京芸術大学音楽学部声楽科卒業、卒業時に同声会新人演奏会出演者に選ばれると共に同会優秀賞。

東京芸術大学大学院音楽研究科声楽専攻修士課程（オペラ科）修了。

女声ユニット「lunace」のメンバーとしても活動中。2015年にCDデビューし、国内外で多数のコンサートに出演。また、ボイストレイナーとしてミュージカルやポップスの現場でも活躍中。

■ 長谷川 縁（Viola）

3歳からヴァイオリンを始め、13歳の時にヴィオラに転向。

ウィーン国立音楽大学卒業。国内外のオーケストラやアーティストのサポート演奏に加え、

クラシックからポップスユニット「JEWEL」でも活動。

演奏の他、公演企画・運営、後進の指導、ヨーロッパ研修の主催等幅広く活動している。

■ 湯川 真由（Piano／Planning）

桐朋学園音楽学部演奏学科卒業後、渡欧。

ウィーン私立音楽芸術大学ソリスト科を卒業し、国内外で演奏会を開催。

2015年、日化産業株式会社音楽事業部を立ち上げ、ピアニストとして公演の企画・運営を行うほか、

音楽教室「Little Artist」を代表として後進の指導にも力を注ぐ。

RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025 公演チラシ

【5】公演概要

公演名：RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2025 ～祈りと光の軌跡～

日時：2025年12月25日（木）

会場：銀座ヤマハホール 主催：日化産業株式会社音楽事業部 協賛：株式会社三友商会

料金：一般4,000円、中学生以下2,000円

内容：クリスマスソング、有名クラシック作品、五章構成によるオリジナルステージ

■ 公演詳細・特設サイト

https://rainbowclassic.my.canva.site/