キム・ヨハン主演、青春ラブコメディ「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」恋のトキメキと友情の揺らぎを予感させる団体ポスターと新場面写真公開！

元X1、WEiメンバーのキム・ヨハンが主演を務める青春ラブコメディ「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」より、主要キャストが勢揃いした団体ポスターと、物語の核心に踏み込んだ新場面写真が公開された。

(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.

今回公開された団体ポスターは、ハンガン大学「融合人体工学国際コンテンツ開発学部」の学生たちが柔らかい光の中に自然と集まり、それぞれが異なる個性やバックグラウンドを抱えながらも、一つの“大きな青春のうねり”を形づくっていく様子を象徴的に捉えられている。「恋愛は個人戦！」「革命は団体戦！」というキャッチコピーが示すように、恋のトキメキ、友情の揺らぎ、そして成長痛とも言える若者たちの葛藤が複雑に交錯し、物語がいよいよ後半戦へと進んでいくことを予感させるビジュアルに仕上がった。



第5～8話では、キム・ヨハン演じるカン・ミンハクとパン・ミナ演じるジニーの微妙な距離感にファン・ボルムビョル演じるチュ・ヨンサンが戸惑い、同時にミンハク自身もヨンサンへこれまで見せたことのない笑みを向けるなど、互いの心の変化がより繊細に描かれた。今回の団体ポスターには、ナレ（クォン・ヨンウン）とドンウォン（ミンソ）、それぞれに訪れたギルタン（イ・ジュンヒョク）とユリ（カン・シン）との“新しい関係性”、さらにヨンサンのライバルとして随所に笑いを起こすジノ（イム・ソンギュン）の存在など、学部のメンバー全員がそれぞれの“革命”を抱えながら物語の次の局面に向かっていく姿が込められている。制作陣は「9話ではミンハクとヨンサンの関係がひとつの転換点を迎える」と明かしており、その言葉通り、これまで積み重ねられてきた小さな誤解や気づき、心のざわつきが“確かな感情”へと変わり始める場面が描かれる予定だ。

あわせて公開された新場面写真では、ミンハクとヨンサンの不器用で騒がしく、しかしどこか愛おしい関係性が鮮やかに切り取られている。ミンハクのせいで奨学金申請を寸前で逃し、その上ヨンサンの大切なノートPCを破損され、学内コンペのチーム結成のハプニングなど、“エラー”だらけのやり取りがSNS上でも話題を呼んだ。この絶妙な関係性の描写に視聴者からは「キム・ヨハンの“予測不能な天然さ”が可愛すぎる」「ファン・ボルムビョルの“工学部の子”の実在感がすごい」「嫌なのに惹かれ合う2人の空気が最高」といった声が寄せられ、日韓ともに熱量の高い視聴体験を生み出している。

(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.

ドラマ「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」は、Prime Videoにて独占配信中。恋と友情が絡まり合いながら、時にぶつかり、時に支え合い、そして思いもよらぬ方向へと進んでいく若者たちの物語。“エラーから始まる恋”がどこへ向かうのか。後半戦も、ますます片時も目が離せない。

■■メイン予告■■

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sWlJoulrYvA ]

■■ティザー■■

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZnwL3sr-8IU ]

【作品概要】

＜2025年11月13日(木) よりPrime Videoにて日本独占配信中＞

全16話 毎週木曜日4話ずつ配信予定

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYHGS66F

■■あらすじ■■

工学科の超理系女子、チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー謙モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締切間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。

そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。

■■キャスト■■

キム・ヨハン「学校2021」「TRY～僕たちは奇跡になる～」

ファン・ボルムビョル 「学校2021」「コッソンビ 二花院の秘密」

Prime Video

www.amazon.co.jp/primevideo

※配信予定は予告なく変更となる場合があります。

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/

■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube：https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X： https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Kdrama): https://www.instagram.com/kdrama_ponycanyon?igsh=NWNvcjJzc2hsczBq&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kdrama_ponycanyon?igsh=NWNvcjJzc2hsczBq&utm_source=qr)

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja