SSKが「中日ドラゴンズ岡林勇希選手 最多安打獲得記念Tシャツ」の予約を開始！

株式会社エスエスケイ

岡林勇希選手のタイトルについて

SSKアドバイザリースタッフの中日ドラゴンズ・岡林勇希選手は、2025年シーズンで168安打を記録し、自身2度目「最多安打」のタイトルを獲得。今季は両リーグを通じて唯一のフルイニング出場を果たし、5本塁打、35打点、51四球はいずれも自己最多をマークしました。巧みなバットコントロールと抜群の打撃センスに加え、ボールへの対応力の高さが光ったシーズンで、チームに欠かせない存在となりました。

岡林選手はタイトル獲得について、「最多安打を獲ることができて、本当に嬉しく思います。ここまで来られたのは、いつも応援してくださるファンの皆さん、そして試合の中で自分を支えてくれた SSK のバットのおかげです。これからも一打席一打席を大事に、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります」と語りました。

岡林勇希選手 最多安打獲得記念Tシャツ

本記念Tシャツは、中日ドラゴンズをイメージした鮮やかなブルーのマーブル柄で、チームカラーの力強さとスピード感を表現しました。胸元には「168 HITS」と岡林選手の力強い打撃動作を配置。中央に“MOST HITS”、名前と背番号「1」をデザインし、左袖には球団ロゴをレイアウト。背面にも背番号とネームをプリント、シーズンの感動と選手たちの努力を、いつでも手元に感じられるSSKオリジナル記念Tシャツ。観戦にもコレクションにも最適な特別な1枚です。

Tシャツ素材・機能

素材面では、通気性・吸汗速乾性に優れた高機能生地を採用し、試合観戦はもちろん、スポーツシーンでも快適に着用可能。

販売情報

岡林勇希選手 最多安打獲得記念Tシャツは、SSKオンラインショップ限定で11月26日(水)から12月7日(日)まで予約を受付けます。商品は1月下旬頃お届け予定です。

【1月下旬頃発送予定】中日ドラゴンズ 岡林勇希選手 最多安打記念Tシャツ

最多安打のタイトル獲得を記念したSSKオリジナルデザイン

PRICE：8,800円(税込)

ジュニアサイズ：130,140,150,160

大人サイズ：S,M,L,O,XO,XO2