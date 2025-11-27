東北の人気観光地「鶴ヶ城」に「CHARGESPOT」を設置

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下 INFORICH）は、一般財団法人会津若松観光ビューロー（所在地：福島県会津若松市、理事長：福島一郎）が運営する「鶴ヶ城（会津若松城）」に、「CHARGESPOT」を2025年11月27日（木）から設置いたしました。全国でも人気の高い観光地である鶴ヶ城への設置を通じ、観光客の利便性向上と周辺エリアでの利用拡大を目指してまいります。

設置に関する詳細

近年、日本の観光地では訪日客の増加に伴い、利便性の向上や地域内での回遊を促進するためのデジタル環境整備が求められています。（※）観光の際には、写真や動画の撮影、店舗での決済、施設予約などスマートフォンの利用が前提となる中、充電スポットの不足は観光客の行動を制約する大きな課題となります。

また、地方エリアでは広域に観光地が点在しており、移動手段や情報取得が複雑になりやすいことから、安心して長時間滞在できる環境づくりが重要であると考えられます。こうした背景を踏まえ、国内外の観光客が多く訪れる鶴ヶ城に「CHARGESPOT」を設置することで、観光体験の向上と地域の回遊促進に寄与することを目的に、このたび設置を開始いたしました。

【設置の詳細】

設置開始日：2025年11月27日（木）

設置場所：鶴ヶ城観光案内所 休憩所内

設置内容：20スロットタイプ 1台

今後もINFORICHでは、地方都市エリアや観光施設への設置を強化し、利用者の快適な観光体験の実現と地域活性化に寄与してまいります。



※参考：国土交通省 観光DXの推進

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kanko-dx.html

「CHARGESPOT」について

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーシェアリング「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約57,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。

※台数は2025年9月時点

「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

※「CHARGESPOT(TM)」は株式会社INFORICHの商標です。