『モブサイコ100 III』の描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品12種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品の受注を11月21日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/920,259?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 歩みver. アクリルカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルネームプレート
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 歩みver. アクリルネームプレート AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&影山律 歩みver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし 歩みver. トレーディングイラストカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 C 歩みver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)
種類 ：全23種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼描き下ろし 歩みver. トレーディングポストカード
ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 C 歩みver. ポストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,875(税込)
種類 ：全25種
サイズ：（約）14.8×10cm
素材 ：紙
▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド
※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,300(税込)
種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）
サイズ：本体：（約）21.9×9.2cm 台座：（約）直径7.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 集合 歩みver. BIGアクリルスタンド
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)
サイズ：本体：（約）21.2×14.8cm 台座：（約）19.2×4cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド
※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）
サイズ：本体：（約）15.6×6.5cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルキーホルダー
※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）
サイズ：（約）99×93mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 歩みver. 100mm缶バッジ
※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. 100mm缶バッジ」を使用しております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）
サイズ：（約）直径10cm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし ハロウィンver. トレーディングイラストカード
影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、芹沢克也の描き下ろしイラストをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 霊幻新隆 ハロウィンver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)
種類 ：全23種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2
影山茂夫、霊幻新隆、エクボ、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「影山茂夫 D 場面写ホログラム缶バッジ vol.2 AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会