『モブサイコ100 III』の描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

写真拡大 (全20枚)

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品12種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品の受注を11月21日（金）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/920,259?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 歩みver. アクリルカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類 ：全10種


サイズ：本体：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルネームプレート







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 歩みver. アクリルネームプレート AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）68×27mm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&影山律 歩みver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼描き下ろし 歩みver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 C 歩みver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)


種類 ：全23種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼描き下ろし 歩みver. トレーディングポストカード







ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 C 歩みver. ポストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,875(税込)


種類 ：全25種


サイズ：（約）14.8×10cm


素材 ：紙




▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \3,300(税込)


種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）


サイズ：本体：（約）21.9×9.2cm　台座：（約）直径7.8cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 集合 歩みver. BIGアクリルスタンド







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：\3,300(税込)


サイズ：本体：（約）21.2×14.8cm　台座：（約）19.2×4cm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,980(税込)


種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）


サイズ：本体：（約）15.6×6.5cm　台座：（約）7×3cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルキーホルダー







※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,100(税込)


種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）


サイズ：（約）99×93mm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 歩みver. 100mm缶バッジ







※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. 100mm缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \660(税込)


種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）


サイズ：（約）直径10cm


素材 ：紙、ブリキ




▼描き下ろし ハロウィンver. トレーディングイラストカード







影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、芹沢克也の描き下ろしイラストをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 霊幻新隆 ハロウィンver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)


種類 ：全23種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2







影山茂夫、霊幻新隆、エクボ、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「影山茂夫 D 場面写ホログラム缶バッジ vol.2 AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/920,259?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元 株式会社 arma bianca


Web https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会