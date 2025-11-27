『モブサイコ100 III』の描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品の受注を11月21日（金）より開始いたしました。

影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 歩みver. アクリルカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルネームプレート

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 歩みver. アクリルネームプレート AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&影山律 歩みver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 C 歩みver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)

種類 ：全23種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングポストカード

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 影山茂夫&霊幻新隆 C 歩みver. ポストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,875(税込)

種類 ：全25種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）

サイズ：本体：（約）21.9×9.2cm 台座：（約）直径7.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 集合 歩みver. BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,300(税込)

サイズ：本体：（約）21.2×14.8cm 台座：（約）19.2×4cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）

サイズ：本体：（約）15.6×6.5cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）

サイズ：（約）99×93mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし 影山茂夫 歩みver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全5種（影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、鈴木将）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし ハロウィンver. トレーディングイラストカード

影山茂夫、霊幻新隆、影山律、花沢輝気、芹沢克也の描き下ろしイラストをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 霊幻新隆 ハロウィンver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)

種類 ：全23種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2

影山茂夫、霊幻新隆、エクボ、影山律、花沢輝気、芹沢克也、鈴木将の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「影山茂夫 D 場面写ホログラム缶バッジ vol.2 AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/920,259?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会