中古不動産の買取再販事業を展開する、株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2025年11月27日（木）より、個人投資家の皆さま向けの会社説明会動画を公開いたしました。

下記より、ご視聴いただけます。

個人投資家向け会社説明会動画 :https://www.irwebcasting.com/20251127/1/index.html

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズの提供する、個人投資家の共感度をデータ化するDXサービス「IRダイアログ」を活用し、投資家の皆さまからの説明会に対するご意見を頂戴することで、今後のIR活動の改善につなげてまいります。

是非、動画視聴の際は画面右のリアクションボタンにて、リアクションをいただけますと幸いです。

■個人投資家向けセミナー開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/73_1_d9d970105c0889ce6e16f2f468df2014.jpg?v=202511271056 ]

【株主さま、報道関係者さまのお問合せ先】

株式会社ムゲンエステート 経営企画部 広報担当

TEL：03 6665 0581

e mail：ir@mugen-estate.co.jp

