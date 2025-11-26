“世界最古の薬局”サンタ・マリア・ノヴェッラ 松屋銀座・公式オンラインでホリデーポップアップイベントを開催

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ジャパン株式会社

1221年にイタリア、フィレンツェに設立され、”世界最古の薬局”として知られるサンタ・マリア・ノヴェッラ（公式名：オフィチーナ・プロフーモ・ファルマチェウティカ・ディ・サンタ・マリア・ノヴェッラ）は2025年12月3日(水)- 25日(木)の期間中、松屋銀座1階 プロモーションスペース、ならびに松屋銀座公式オンラインにてホリデーポップアップイベントを開催します。

フィレンツェ本店に現存する旧薬局室に着想を得たデザインのイベント会場では、数世紀にわたる香りの伝統を受け継ぐオードパルファム、ホームフレグランスやボディケアアイテムなどのコレクション、そして期間限定のホリデーアイテムも登場します。また期間中の週末には特別なカリグラフィーイベントも実施され、温かみを感じられる手書きの文字が、大切な人への贈り物を優雅に演出します。花の都、フィレンツェの華やかさと繊細な香りが織りなす冬の祝祭の世界をご堪能ください。

ホリデー限定アイテム

セラミックオーナメントボール (ポプリ 6g入り) \ 16,500(税込) 左上からローザ カニナ、ルッポロ、ミトロ、ローザ ジアッラ

サンタ・マリア・ノヴェッラを象徴するフレグランス「ポプリ」の香りをトスカーナ伝統の陶器に閉じ込めたオーナメントボール型ホームフレグランス。ポプリの原料となるローザ カニナ(バラの果実)、ルッポロ(ホップ)、ミトロ（銀梅花）、ローザ ジアッラ(イエローローズ)の4種類の植物の模様は、フィレンツェの職人によって一つ一つ手描きで仕上げられています。空間を華やかに演出するインテリアとしてはもちろん、クリスマスシーズンにはツリーを彩る特別なオーナメントとしても輝きを放ちます。

カリグラフィーイベント

日時：12月13日(土)-14日(日)、20日(土)-21日(日) 11:00-20:00 (最終受付19:00) 内容：カリグラフィーアーティストによるカードへのメッセージ入れ

12月13日(土)-14日(日)、20日(土)-21日(日)の4日間、イベント会場にてカリグラフィーアーティストがボタニカルな模様の美しいカードにメッセージを添えるカリグラフィーイベントを開催します。温もりが感じられる手書きの文字が大切な人への贈り物を優雅に演出します。

【サンタ・マリア・ノヴェッラ ホリデーポップアップイベント】

期間：2025年12月3日(水)- 25日(木) 11:00 - 20：00

会場：松屋銀座1階 プロモーションスペース

販売商品：限定ホリデーアイテム、オーデコロン、オードパルファム、グラスキャンドル 他

松屋銀座公式オンライン（matsuyaginza.com）にてオンラインポップアップイベントを同時開催

期間：2025年12月3日(水) - 25日(木)

オンライン限定購入特典：カリグラフィーメッセージカードカード

期間中、サンタ・マリア・ノヴェッラの商品をお買い上げのお客様に、先着でカリグラファーによる手書きメッセージ「Happy winter holidays」が入ったオリジナルカードをプレゼントします。

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。詳しくは https://www.matsuyaginza.com/jp/ をご覧ください。

【サンタ・マリア・ノヴェッラについて】

サンタ・マリア・ノヴェッラ（公式名：オフィチーナ・プロフーモ・ファルマチェウティカ・ディ・サンタ・マリア・ノヴェッラ）は1221年にイタリア、フィレンツェにおけるドミニコ会修道院をそのルーツとして設立され、香水や化粧品、キャンドルなどのホームフレグランスのコレクションが高い評価を得てきました。800年を超える癒しの伝統はフィレンツェの優雅な歴史、文化と深く結びついています。現在、全世界の30以上の国でビジネスが展開され、世界で最も古い薬局として多くの人々に愛用されています。

詳しくは https://jp.smnovella.com/ をご確認ください。

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ジャパン株式会社

担当 : マーケティング部

E-mail : marketing@smnovella.jp

TEL : 03-6384-5188