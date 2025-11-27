ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いわて純情セレクト」は、１１月２６日（火）から岩手県の新ブランド米「白銀のひかり」を販売しています。

「白銀のひかり」は、2025年産からデビューした、岩手県オリジナルの品種です。岩手県北地域および高標高地帯での栽培に適し、名前には岩手県の稲作を照らす希望の「ひかり」になってほしいとの想いが込められています。

大粒でしっかりとした食べ応えがあり、さっぱりとした味わいが特徴です。印象的なロゴマークは障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指し、世界的に活躍の場を広げている株式会社ヘラルボニーの契約作家・小林覚氏の作品で、稲作と福祉を繋ぐ存在になってほしいという願いを込めています。

また、１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、お客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。

岩手県の新ブランド米「白銀のひかり」

【令和7年産】白銀のひかり ５ｋｇ

https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-01-10/

【ショップおすすめ商品】

・【限定】いわちく即食ディナーセット（ハンバーグ、豚ロース、ローストポーク）

https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-iwachiku4/

温めるだけでジューシーな本格ハンバーグ、味噌・塩麹・醤油麹を使って約12時間漬け込んだ豚ロース肉、食べ応え十分な厚切りローストポークステーキのディナーにピッタリなセット商品です。

いわちく即食ディナーセット（ハンバーグ、豚ロース、ローストポーク）

・いわて牛切落し（1kg）250g×4パック

https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-02-09/

日本の頂点を極めた和牛「いわて牛」の切落し１ｋｇを、使いやすいよう250gの小分けにしました。牛丼やしぐれ煮におすすめです。

いわて牛切落し（1kg）

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

JAタウンの「国産」を食べて応援

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown