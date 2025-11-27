インバウンドにおける課題をスタートアップと一緒に解決するプログラム「SHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025」、企業マッチングを経て9件の実証実験を開始

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下、Relic）が受託し推進する、静岡県の「インバウンド課題解決プロジェクト業務」において、9件の実証実験が開始したことをお知らせします。本事業は、インバウンド課題を抱える静岡県内の自治体と観光地域づくりを推進する全国のスタートアップ等をマッチングし、課題解決を図る取り組みです。

◼︎SHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025概要

本プログラムは、インバウンド課題を持つ自治体と、スタートアップ企業等をマッチングすることで、成長し続けるインバウンド観光領域におけるさまざまな課題解決を目的としています。静岡県内の自治体が有するインバウンド観光課題に対し、革新的なアイデアや技術を持ったスタートアップ企業等との連携を進め、インバウンド需要を地域経済の成長機会に繋げます。

現在、自治体の9つの課題に対して、スタートアップの選定が完了しており、今後4ヶ月間（11月～2月）で実証実験を行います。

◼︎選定結果

◼︎実証実験の進捗状況

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16318/table/433_1_b5783688a32a78f4fa8941886ce41aca.jpg?v=202511271027 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/16318/table/433_2_5b39641fb1d4addf898a59138f1cecc0.jpg?v=202511271027 ]

※令和８年１月以降も以下の実証実験を行います。詳細は次回のプレスリリースでお知らせします。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16318/table/433_3_4e37ee8cc83c082184a8751674952c99.jpg?v=202511271027 ]

（参考）全体スケジュール

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16318/table/433_4_ed5781ae21466e09bedc15dbd38fe965.jpg?v=202511271027 ]

本プログラムの概要は特設サイトでも公開しています。

特設サイト :https://shizuoka-inbound-cocreation.studio.site/



Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」です。世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」という3つの柱となる事業を統合的に展開しています。

新規事業開発業界において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、新規事業やイノベーションの共創や支援の分野におけるリーディングカンパニーとして唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しています。

