Buho ブラックフライデー限定セール 最大70%OFF｜BuhoCleanerが年間最安、新製品も特別セール

Dr.Buho Inc.

Dr.Buho Inc. は年に一度の「ブラックフライデーセール」を開催いたします。

人気の Mac 向けユーティリティ製品が 最大70%OFF となる大変お得なキャンペーンです。

今年は定番の BuhoCleaner、BuhoNTFS に加え、macOS 26 Tahoe に最適化された新製品 BuhoLaunchpad、BuhoBarX も特別価格で提供いたします。

さらに、iPhoneロック解除ツール BuhoUnlocker や、iOSシステム修復ツール BuhoRepair など、iOS関連の人気ソフトも 最大60%OFF でお求めいただけます。

■ BLACK FRIDAY 2025 概要

キャンペーンページ：https://www.drbuho.com/jp/black-friday-sale

■ セール対象製品

➤ BuhoCleaner｜Macクリーナー - 最大65%OFF（年間最安値）

Mac の不要ファイルを高速でスキャンし、安全に削除できる 人気 No.1 のクリーナーツール「BuhoCleaner」 が、今年のブラックフライデーでは 史上最安となる 65%OFF で登場します。

主な機能

- 大容量の不要ファイルをワンクリックで削除- 重複写真／重複ファイルの高速検出- アプリ本体＋関連ファイルを完全アンインストール- ブラウザ・システムキャッシュの徹底クリア- ストレージ空き容量を即座に確保- 起動項目の最適化により Mac の起動を高速化

BuhoCleaner 公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner

ブラックフライデー特価：1,980円（通常価格：3,880円）～

➤ BuhoNTFS｜Mac向け NTFS ツール - 最大60%OFF

BuhoNTFS は、NTFSフォーマットの外付けドライブを Macで安全かつ高速に読み書きできる 実用ツールです。HDD・SSD・USBメモリなど幅広いNTFSデバイスをサポートし、ビジネスでも日常利用でも快適に運用できます。

主な機能

- 外付けHDD／USB／メモリカードなどの NTFS データを自由に読み書き- macOS ⇔ NTFS 間で高速データ転送を実現- あらゆる NTFS ドライブに対応- 安全なマウント／アンマウント機能を搭載

BuhoNTFS 公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhontfs

ブラックフライデー特価：1,280円（通常価格：3,280円）～

➤ 【新登場】BuhoLaunchpad｜消えたLaunchpadを復活 - 特価1,180円（税込）

macOS 26 Tahoe で消えた Launchpad を、より直感的で美しく再現する新ツール BuhoLaunchpad が登場しました。

アプリを一目で探してすぐに起動できる、“本来のLaunchpad体験” を取り戻せます。

主な特徴

- デザイン／操作感／アニメーションが Mac 純正 Launchpad に最も近い- 旧Launchpadユーザーでも 学習不要 でそのまま使える自然なUI- 永続ライセンスもブラックフライデー限定価格で提供

BuhoLaunchpadの公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buholaunchpad

ブラックフライデー特価：1,180円（原価：2,980円）

BuhoLaunchpadの使い方>>(https://www.drbuho.com/jp/how-to/create-group-in-launchpad)

➤ 【新登場】BuhoBarX｜Macのメニューバーを自由に整理 - 特価1,180円（税込）

BuhoBarX は、Mac のメニューバーに並ぶアプリアイコンを 自由に隠したり整理できる ユーティリティです。複数アプリを同時に開いていても、メニューバーを常にすっきりと保てます。

主な特徴

- アプリのメニューアイコンを自由に「隠す / 表示」- よく使うアイコンだけ残せるため 作業効率が向上- 多数のアプリを起動している環境でもメニューバーを快適に維持- macOS 26 に完全対応

BuhoBarXの公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhobarx

ブラックフライデー特価：1,180円（原価：2,980円）

➤ BuhoUnlocker｜iPhoneロック解除 - 最大60%OFF

BuhoUnlocker は、iPhone のパスコードを忘れた時に役立つ ロック解除ツール です。専門知識がなくても、あらゆる種類のロックを短時間で解除できます。

主な機能

- iPhone / iPad のパスコード、Touch ID、Face IDを解除- Apple IDの削除＆新規設定に対応- MDMロックのバイパス- スクリーンタイムのパスコードをワンクリックで削除

BuhoUnlockerの公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhounlocker

ブラックフライデー最安価格：2,980円（通常価格：5,980円）／3台利用可

1台あたり 約1,000円以下 と非常にお得です。

➤ BuhoRepair｜iOSシステム修復 - 最大60%OFF

BuhoRepair は、iPhone／iPad／iPod で発生する一般的なソフトウェア不具合を 専門知識なしで修復できるツール です。起動不良やシステムエラーも数クリックで解決できます。

主な機能

- iOSの起動エラー・フリーズなどの不具合を修復- iPhone / iPad の各種システムバグを簡単に復旧- 高額な修理費用を節約可能

BuhoRepairの公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhorepair(https://www.drbuho.com/jp/buhorepair)

ブラックフライデー特価：2,980円（通常価格：5,980円）／3台利用可

★ セット商品も大幅割引（すべて税込・永続ライセンス）

・Macユーザー向けお買い得セット

BuhoCleaner ＋ BuhoNTFS＋ BuhoLaunchpadセット：3,580円（通常11,980円）

・Macユーザー向け新製品お買い得セット

BuhoCleaner ＋ BuhoBarX ＋ BuhoLaunchpad：3,280円（通常10,980円）

・iOSユーザー向けお買い得セット

BuhoUnlocker ＋ BuhoRepair セット：3,980円（通常9,980円）

Macユーザー・iPhoneユーザーのどちらにもおすすめの、今年だけの最強バリューセットです。

■株式会社Dr.Buhoについて■

株式会社Dr.Buhoは、MacアプリとiOSアプリを構築することに特化したソフトウェア開発会社です。主な製品として、Macをクリーンアップ・最適化する「BuhoCleaner」、NTFS 読み書きツール「BuhoNTFS」、macOS 26 Tahoe対応のLaunchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」、Macのメニューバーをスッキリ整理するツール「BuhoBarX」、iPhoneやiPadのロックを解除する「BuhoUnlocker」、iOSのシステム修復ツール「BuhoRepair」などのアプリ開発と販売を行っています。世界中のユーザーに使いやすいソフトウェアを提供し、Appleデバイスでの体験をさらに向上させることを目的としています。

■ 公式サイトホームページ：https://www.drbuho.com/jp

■ X(旧Twitter)： https://twitter.com/Drbuho_jp

■ YouTube： https://www.youtube.com/@DrBuhoJapan