【GOKUMIN】寒暖差疲労にもう振り回されない。気温に合わせて調整できる「2枚合わせオールシーズン掛け布団」が新登場

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年11月26日（水）より、2枚合わせ仕様で一年中快適に使える「2枚合わせオールシーズンリバーシブル掛け布団」を発売いたしました。

開発者の想い

日本の気候は寒暖差が大きく、季節の合間の微妙な気温変化に悩まされることも少なくありません。そこで、従来の2枚合わせでは難しかった細かな気温帯への対応を可能にした2枚合わせ掛け布団を開発しました。1枚でも2枚でも、組み合わせ次第で一年中ちょうどいい温度に調整できる掛け布団です。

「2枚合わせオールシーズンリバーシブル掛け布団」の主な特徴

＜季節の変わり目も迷わず選べる万能掛け布団＞

本製品は、「肌掛け」と「合い掛け」の2枚で構成されたオールシーズン対応の掛け布団です。肌掛けはひんやり冷感面とタオル生地のリバーシブル仕様で、暑い季節の寝苦しさを軽減。合い掛けにはフランネルとピーチスキン生地を採用し、心地よい温もりを届けます。2枚を自由に組み合わせることで、気温や体調に合わせた細かな温度調整が可能です。朝晩の冷え込みや急な気温差にも柔軟に対応でき、季節ごとに布団を入れ替える手間も不要。一年を通して快適な睡眠環境を保てる、使い勝手の高い掛け布団セットです。

＜あたたかさを包み込む冬の味方＞

なめらかなピーチスキン面と、ふわふわのフランネル面を備えたリバーシブル仕様です。吸湿発熱わたとダウンライクわたが、湿気を熱に変えてあたたかさをキープ。軽く空気をたっぷり含むため、体にふんわり寄り添いながらもしっかり保温。寒い夜も朝までぬくもりを逃さず、心地よい眠りを支えます。

＜冷感×タオルで夏の寝苦しさを解消＞

冷感面は触れた瞬間ひんやり。タオル面は汗をすっと吸い取り、さらりとした肌触りが続きます。冷感性能Q-MAX 0.43 w/cm²の生地を使用し、一般的な生地の約3倍のひんやり感を実現。さらに高吸放湿レーヨンが湿気を逃がし、ムレやベタつきを防止。汗ばむ季節でもサラサラとした寝心地が続き、エアコンに頼りすぎず快適に過ごせます。

製品情報

【2枚合わせオールシーズンリバーシブル掛け布団】

[価格] 14,999円

[サイズ] 約150×210cm

[カラー]ブラック/ホワイト

[重量] 約.4.1kg

[発売日]2025年11月26日（水）

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-msk-s-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/6aAJxcb （ホワイト）

https://amzn.asia/d/3J40VeB （ブラック）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-nrk-s.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-nrk-s/

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp