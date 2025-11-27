東洋思想の大著「論語」完全版をお求めやすい価格とサイズで。【一文超訳】が心に刻まれ、各話の理解が飛躍的に向上する！
仲間とは？ 家族とは？ 人間とは？ 学びとは？ 人生とは？
そして日本人が世界に誇る特性、信義、誠実、勤勉、礼儀正しさの本質とは何なのか？
論語に通じている人や組織は、強くしなやかです。
それは人間の本性をストレートに理解しているからなのです。
読むたびに気づきを得る“東洋の大古典”論語の世界。
ただ読み流すのではなく、各項の本質をつかみたい。
本書では全文の現代語訳、書き下し文、原文に加え、覚えやすい【一文超訳】を掲載。
テーマは何か、主旨は何かが一目で把握でき、格言のように心に刻まれるので、論語の理解が飛躍的に向上します。
また、主要な人名や日本人に馴染みのない語句など、豊富な注釈を掲載した現代の論語完全版が、新装版で登場。
【一文超訳の一例】
「口がうまく、つくり笑いをするような人間に本物は少ない」
「人と誠実につき合い、余力があれば教養を高めよ」
「上に立つ人は、重厚で威厳ある人がいい」
「父に学び、死後3年はやり方をかえるべきではない」
「親しき仲にも礼儀あり。いつも礼と和の調和をはかること」
「約束は道理で判断し、人づき合いは礼に気を付ける」
「子は健康であることが一番の孝行である」
「温故知新ができてはじめて人の師となれる」
「専門バカになるな」
「よく学ぶ人には、仕事と給料が向こうからやってくる」
「過去の歴史を学べば、未来も読める」
「儀式にはもともと意味があるはずで、無駄に思えることでも安易に否定してはいけない」
＊本書は『全文完全対照版 論語コンプリート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000012109.html)』（2016年12月刊行）の新装版です。
【目次】
【翻訳者プロフィール】
野中 根太郎（ノナカ ネタロウ）
早稲田大学卒。海外ビジネスに携わった後、翻訳や出版企画に関わる。海外に進出し、日本および日本人が外国人から尊敬され、その文化が絶賛されているという実感を得たことをきっかけに、日本人に影響を与えつづけてきた古典の研究を更に深掘りし、出版企画を行うようになる。近年では古典を題材にした著作の企画・プロデュースを手がけ、様々な著者とタイアップして数々のベストセラーを世に送り出している。著書に『超訳 孫子の兵法』『吉田松陰の名言100―変わる力 変える力のつくり方』（共にアイバス出版）、『真田幸村 逆転の決断術―相手の心を動かす「義」の思考方法』『全文完全対照版 論語コンプリート』『全文完全対照版 孫子コンプリート』『全文完全対照版 老子コンプリート』『全文完全対照版 菜根譚コンプリート』『全文完全対照版 孟子コンプリート』（以上、誠文堂新光社）などがある。
【書籍概要】
書 名：新装版 全文完全対照版 論語コンプリート
翻訳者：野中 根太郎
仕 様：B6変判、432ページ
定 価：1,870円（税込）
発売日：2025年12月4日（木）
ISBN：978-4-416-52534-0
