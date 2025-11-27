無料オンラインセミナー「実演でわかるソフトウェアテスト効率化のポイント」開催のお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、2025年12月11日（木）15時より、無料オンラインセミナー「実演でわかるソフトウェアテスト効率化のポイント ～Dojoを活用した新しいテスト支援のカタチ～」を開催します。

1. セミナー概要

システム・ソフトウェア開発のテスト工程では、テスト担当者が各手順を手作業で進めることが多く、その結果として作業負荷が大きくなりがちです。繰り返し作業や大量のテストケースへの対応が必要となるため、担当者の負荷増加や業務の属人化、記録ミスによる品質低下、作業効率の低下など、さまざまな課題が発生しやすくなります。

こうした背景の中、限られた予算の中でコストや人員を最適化しながら、テスト品質・効率を高める手段として、第三者によるソフトウェア検証・テストサービスが注目されています。

本オンラインセミナーでは、手動テストにおける課題の整理から、当社が提供する「テスト支援サービス」を活用した課題解決、そして自動記録型マニュアルソリューションDojoを組み合わせた効率的なテストの実践まで、デモを交えて詳しく解説します。テスト工程で直面する非効率さやミスの発生をどのように防ぎ、品質向上と工数削減を両立できるのか、そのポイントをお伝えします。

【こんな方におすすめ】

● ソフトウェアテストの効率化を図りたい方

● テストチームのナレッジ共有に課題を感じている方

● 第三者によるソフトウェア検証・テストサービスを検討中の方

※ 「Dojo（ドージョー）」は、株式会社テンダの登録商標です。

2. 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/422_1_a97b6d2a31be140d461e4b977a566802.jpg?v=202511270827 ]お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/5717641324876/WN_rdWNGge0RkyA3p8WUKW1mQ

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com