大阪樟蔭女子大学と佐藤薬品工業が共同で栄養機能食品（Fe）「爽快決フェチョコビ」の新キービジュアルを展開開始〜女性の鉄分補給促進に向け 11/26 鉄分の日から新しい習慣「鉄活リズム®」を提案〜
大阪樟蔭女子大学（大阪府東大阪市）と佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役:佐藤雅大）は、女性の鉄分補給をサポートする栄養機能食品（Fe）「爽快決フェチョコビ」で、11月26日（水）鉄分の日から、共同で新キービジュアルを展開し、「鉄活リズム®」という新しい習慣を提案していきます。
具体的には、両者が協力してSNS施策を展開し、女性の健康に関する情報発信を強化していきます。
「爽快決フェチョコビ」は、2016年6月に、佐藤薬品工業が、販売を開始し、鉄不足が原因で起こりやすい「顔色が冴えない」、「朝の目覚めがスッキリしない」など、女性の悩みに寄り添う栄養機能食品（Fe）です。
1本に鉄8mgを配合し、約1日分の鉄分をおかし感覚で摂取できます。鉄にはピロリン酸第二鉄を使用し、鉄特有の風味を抑えながら特別な乳化技術により、吸収率を高めるとともに、体にやさしい鉄分補給を可能にしました。さらに、食物繊維がたっぷりの小麦ふすま（ブラン）を配合しているため、食生活に気を配りたいときにも役立ちます。
佐藤薬品工業は、大阪樟蔭女子大学との連携開始にあたり、キービジュアルと商品のパッケージデザインを一新して、キービジュアルとパッケージ正面に円形モチーフを配置、「暗い気持ちから前向きな気持ちへ」という変化をグラデーションで表現しました。また全体的に明るいトーンを採用することで、女性が手に取りやすいデザインに仕上げています。
大阪樟蔭女子大学と佐藤薬品工業は協力して女性の鉄分補給の促進に向けた活動を展開し、女性の健康増進への貢献に努めていきます。
商品名：「爽快決フェチョコビ」
販売価格：税込756円（税抜700円）
内容量：56ｇ(1本×7袋)
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
栄養成分表示 1本(8g)中
エネルギー 35.2 kcal
たんぱく質 0.83 g
脂 質1.4 g
糖 質 4.4 g
食物繊維 0.63 g
食塩相当量 0.074 g
鉄 8 mg
1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行っている栄養成分の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量 2,200kcal)に占める割合: 鉄123%
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素 です。
【さとやくオンラインショップのご案内】
「爽快決フェチョコビ」はさとやくオンラインショップで販売しております。お得な定期購入コースもございますので、この機会に是非お立ち寄りください。
https://www.satoyaku.jp
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
