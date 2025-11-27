愛知大学が12月7日に「愛大入試まるかじり講座ー合格への最終準備！一般選抜のポイント徹底解説 編ー」を開催。一般選抜攻略セミナーや個別相談会を実施。

愛知大学（愛知県名古屋市　学長：広瀬裕樹）は12月7日（日） 、入学者選抜に向けたイベント「愛大入試まるかじり講座ー合格への最終準備！一般選抜のポイント徹底解説 編ー」を開催する。当日は、新しくなった愛知大学の一般選抜を徹底解説！各入試種別の特徴や対策、効果的な併願方法など、合格につながるポイントをお伝えします。会場参加のみ、事前申し込み制。

「愛大入試まるかじり講座ー合格への最終準備！一般選抜のポイント徹底解説 編ー」

受験生と保護者の方を対象に、愛知大学の一般選抜対策に向けたセミナーを開催。個別相談会も実施します。参加者にはオリジナルエコバッグをプレゼントします。

当初の予定では400名の定員だったところ、大変好評につき受付開始2日目で満席となったため、600名まで増員しましたが、こちらもすぐに満席となり、現在受付を終了しております。

概要は以下の通り

日時▶2025年12月7日（日）10:00〜12:30

場所▶愛知大学　名古屋キャンパス　

https://www.aichi-u.ac.jp/guide/access#b-407288

　　　　　　

愛知大学の一般選抜の受験を考えている方は、ぜひご参加ください。

※高校生のみ、保護者の方のみのご参加もOKです！

【１部】一般選抜攻略セミナー　　会場：グローバルコンベンションホール

新しくなった愛知大学の一般選抜を徹底解説！

各入試種別の特徴や対策、効果的な併願方法など、合格につながるポイントをお伝えします。

【２部】個別相談会　※希望者のみ　　会場：講義棟2階

入試アドバイザーに直接相談できるラストチャンスです。

