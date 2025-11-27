こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
愛知大学が12月7日に「愛大入試まるかじり講座ー合格への最終準備！一般選抜のポイント徹底解説 編ー」を開催。一般選抜攻略セミナーや個別相談会を実施。
愛知大学（愛知県名古屋市 学長：広瀬裕樹）は12月7日（日） 、入学者選抜に向けたイベント「愛大入試まるかじり講座ー合格への最終準備！一般選抜のポイント徹底解説 編ー」を開催する。当日は、新しくなった愛知大学の一般選抜を徹底解説！各入試種別の特徴や対策、効果的な併願方法など、合格につながるポイントをお伝えします。会場参加のみ、事前申し込み制。
「愛大入試まるかじり講座ー合格への最終準備！一般選抜のポイント徹底解説 編ー」
受験生と保護者の方を対象に、愛知大学の一般選抜対策に向けたセミナーを開催。個別相談会も実施します。参加者にはオリジナルエコバッグをプレゼントします。
当初の予定では400名の定員だったところ、大変好評につき受付開始2日目で満席となったため、600名まで増員しましたが、こちらもすぐに満席となり、現在受付を終了しております。
つきましては、ぜひとも取材にお越しいただきますようお願い申し上げます。
概要は以下の通り
日時▶2025年12月7日（日）10:00〜12:30
場所▶愛知大学 名古屋キャンパス
https://www.aichi-u.ac.jp/guide/access#b-407288
愛知大学の一般選抜の受験を考えている方は、ぜひご参加ください。
※高校生のみ、保護者の方のみのご参加もOKです！
【１部】一般選抜攻略セミナー 会場：グローバルコンベンションホール
新しくなった愛知大学の一般選抜を徹底解説！
各入試種別の特徴や対策、効果的な併願方法など、合格につながるポイントをお伝えします。
【２部】個別相談会 ※希望者のみ 会場：講義棟2階
入試アドバイザーに直接相談できるラストチャンスです。
＜関連サイト＞
愛知大学受験生向けサイト https://adm.aichi-u.ac.jp/
愛知大学公式サイト https://www.aichi-u.ac.jp/
◆お問い合わせ先
課室： 入試課入試広報係
TEL： 052-937-8112
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
