12/6 相模原市「はたちのつどい」で放映する20歳約100人ダンス映像を相模女子大学で撮影 川崎市と相模原市も後援 プロジェクト運営と映像制作に本学学生が参加

