TikTok、藤本美貴さん・庄司智春さん夫妻を起用した新TVCM「安心は、設定できる。」コンテンツ篇・親子篇を11月28日（金）より放映開始

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、タレントの藤本美貴とお笑い芸人の庄司智春夫妻を起用し、TikTokを安心して、安全に使用いただけるように、青少年の安心安全保護に寄与するTikTokのセーフティー機能の特長をアピールする新CM「安心は、設定できる。」の「コンテンツ篇」と「親子篇」を、2025年11月27日（木）より公開開始します。また、2025年11月28日（金）より、同動画のテレビCMを全国で放送予定です。

今回の新CMは、藤本・庄司夫妻の自然な会話を基に、日常感あふれるシチュエーションで撮影を行いました。「コンテンツ」篇では、自分がフィルタリング設定したキーワードをクイズにする藤本さんと、そのキーワードを当てようとする庄司さんのやり取りをもとに、TikTokの「キーワードフィルター」機能を紹介しています。「親子」篇では、お子さんのTikTokのプライバシー設定について話し合う、両親の立場としてのやり取りを描き、TikTokにおける青少年の安心安全保護に関する取り組みへの関心と認知を高めることを目的として紹介しています。

TikTokでは、10代の子どもたちが安心して創造性を発揮し、友人とつながり、さまざまなことを学べるよう、50以上の機能や設定が適用されています。安心安全を重視した初期設定に加えて、2019年から保護者が子どもたちのニーズに合わせてアカウントを管理できる「ペアレンタルコントロール」機能を提供しています。2025年7月にはこの機能をさらに強化（※）し、保護者が日別の視聴時間の上限を設定できるほか、コメントや投稿設定を確認する機能を利用できるようになりました。また、アプリ内の「ウェルビーイングミッション」や「保護者向けガイド」を通じて、家庭での安心・安全なTikTok利用に関する理解促進も行っています。

（※）2025年7月30日（水）配信：TikTok、信頼性と安全性を高める新機能を発表。クリエイターや家族、コミュニティの安心安全支援を強化(https://newsroom.tiktok.com/tiktok-safety-updates?lang=ja-JP)

TikTokでは、ユーザーの皆さんの安心安全を最優先事項として捉えています。今後も、現在導入している機能の向上に加え、新しい機能を導入し続けることで、人々が創造性を発揮し、有意義なつながりを築き、文化を創造するプラットフォームを、すべての人々が楽しめるよう努めてまいります。

新CM概要

■TikTok｜藤本美貴・庄司智春「安心は、設定できる。」コンテンツ篇

■TikTok｜藤本美貴・庄司智春「安心は、設定できる。」親子篇

■メイキング・インタビュー

■放映開始日：11月27日（木）

※テレビCMは11月28日（金）から



■放映地域：全国

新CMおよびその他コンテンツ詳細

「コンテンツ」篇

カフェで休憩中の藤本美貴さん・庄司智春さん夫妻。TikTokを見ている藤本さんが、「キーワードフィルター」機能を紹介します。庄司さんに「私が設定していそうなキーワード当てて」と振ると、最後の答えだけが当たらず。藤本さんが無言で庄司さんをじっと見つめると、庄司さんが思わず「俺？」と反応。藤本さんが「してないよ！」と笑いながら返します。仲良し夫婦の掛け合いを、ぜひお楽しみください。

「親子」篇

カフェのテラス席で談笑する藤本美貴さん・庄司智春さん夫妻。藤本さんが好きな動画を話題に、「コンテンツ設定」や「プライバシー設定」など親も安心できるTikTokの機能を紹介します。最後は庄司さんの「セーフティー！」の一言で軽やかに締めくくります。家族の時間にも“ちょうどいい安心”を届けるおふたりのやりとりを、ぜひお楽しみください。

出演者プロフィール

藤本美貴

歌手、タレント。1985年2月26日生まれ、北海道滝川市出身。 2002年3月、1stシングル「会えない長い日曜日」でソロデビュー。 2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と入籍。12年3月に第1子、15年8月に第2子、20年1月に第3子を出産している。第9回ベストマザー賞2016 「芸能部門」受賞、パートナーオブザイヤー2018 受賞。第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞 特別賞 ベストパートナー部門受賞。発言をまとめた著書「まいにち生き返る ミキティ語録2」(CEメディアハウス) が10月30日発売。

庄司智春

1976年1月1日、東京都出身。東京実業高等学校在学中は野球部で活躍。高校卒業後、サラリーマンを経て、1995年に吉本総合芸能学院東京校（東京ＮＳＣ）に第一期生として入学。同期の品川祐とお笑いコンビ・品川庄司を結成。2005年に「M-1グランプリ」で初の決勝進出。2009年にタレントの藤本美貴と結婚。バラエティ番組や情報番組に多く出演している。

