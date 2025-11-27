『FANTASIASシリーズ テアちゃん 見習いサキュバスVer.』フィギュアの通常服版と下着版が登場。セット版と単体版を、それぞれ「あみあみ」にて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Reverse Studio」より、『FANTASIASシリーズ テアちゃん 見習いサキュバスVer. 1/6スケール 完成品フィギュア セット版』を、現在ご案内中です。通常服版と下着版も、それぞれ予約受付中。
■FANTASIASシリーズ テアちゃん 見習いサキュバスVer. 1/6スケール 完成品フィギュア セット版
【製品情報】
□参考価格：25,300円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：Reverse Studio
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約290mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体×2
・台座×2
≪特典≫
・しおり
・ホログラムカード
原型：法爺wizard
彩色：失色弯曲角
今夜、お菓子をくれないと…この見習いサキュバスに、夢をこっそり盗られちゃうかも…？
甘くて危険なハロウィンの夜を。
――「テア サキュバス見習生Ver.」が1/6スケールフィギュアとなって登場！
※画像は実際の商品とは異なる場合があります。
(C)Nekojira
