『FANTASIASシリーズ テアちゃん 見習いサキュバスVer.』フィギュアの通常服版と下着版が登場。セット版と単体版を、それぞれ「あみあみ」にて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Reverse Studio」より、『FANTASIASシリーズ テアちゃん 見習いサキュバスVer. 1/6スケール 完成品フィギュア セット版』を、現在ご案内中です。通常服版と下着版も、それぞれ予約受付中。



製品ページはこちら：


●FANTASIASシリーズ テアちゃん 見習いサキュバスVer. 1/6スケール 完成品フィギュア


・セット版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194472&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常服版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-194471&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・下着版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-194470&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/


■FANTASIASシリーズ テアちゃん 見習いサキュバスVer. 1/6スケール 完成品フィギュア セット版




【製品情報】


□参考価格：25,300円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：Reverse Studio


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約290mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体×2


・台座×2


≪特典≫


・しおり


・ホログラムカード



原型：法爺wizard


彩色：失色弯曲角









































今夜、お菓子をくれないと…この見習いサキュバスに、夢をこっそり盗られちゃうかも…？


甘くて危険なハロウィンの夜を。


――「テア サキュバス見習生Ver.」が1/6スケールフィギュアとなって登場！



(C)Nekojira



【店舗情報】


