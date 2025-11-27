TVアニメ『よふかしのうた Season2』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

写真拡大

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『よふかしのうた Season2』（(C)2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会）のLINEスタンプを配信開始したことをお知らせいたします。





■配信はこちらにて


LINEスタンプ　TVアニメ「よふかしのうた Season2（100 コイン／250 円）
LINE STORE 　 https://line.me/S/sticker/32080260



■『よふかしのうた』とは


“夜はまだ終わらない”



吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、


ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。


「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。



吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。


吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。


その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。


ナズナの隠された過去とは？なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか？



そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――？



コウ、ナズナ、餡子……


楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる！



【作品情報】


公式作品サイト　https://neko-mukashibanashi.com/


公式X　 https://x.com/neko_mukashi_PR



※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上