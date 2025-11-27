株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店におきまして、声優・歌手・ナレーター等マルチに活躍しているアーティストの水樹奈々さん(StarCrew(事務所)キングレコード(レーベル)所属)とコラボした「水樹奈々×GiGOキャンペーン」を2025年12月6日(土)より開催いたします。水樹奈々さんは、2025年12月6日(土)にアーティストデビュー25周年を迎えます。デビュー記念日当日からスタートする、ライブツアー「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」の開催や、2026年1月にリリースを予定している4枚目のベストアルバム『THE MUSEUM Ⅳ』など、メモリアルなイベントが沢山予定されています。そんな特別な年を記念した本キャンペーンでは、GiGOグループのお店限定景品、マストバイキャンペーン、コラボたい焼きのほか、各ツアー会場近くの当社店舗にフォトスポットを設置する等、様々な企画を予定しております。多彩な活躍が期待される水樹奈々さんを更に盛り上げる当社施策にご期待ください。

開催概要

■開催期間：2025年12月6日(土)～2026年2月1日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・コラボたい焼き「ナネットさん焼き」の販売・フォトスポット設置・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

2025年12月6日(土)より順次登場予定

■パペットぬいぐるみ(全2種)■アクリルキーホルダー vol.1(全2種)

2026年1月10日(土) より順次登場予定

■ナネットさん ましゅもっち(全1種)■ぬいぷりけ おすわり(全3種)■アクリルキーホルダー vol.2(全3種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストは全てイメージです。※対象店舗は特設HPをご確認ください。

マストバイキャンペーン

■実施期間：2025年12月6日(土)～2026年2月1日(日)対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルチェキ風ミニカード(全5種)をランダムで1枚進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

【GiGO ONLINE CRANE】 GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。公式HP⇒https://gigo-cranegame.com/ja

≪マストバイキャンペーンに関する注意事項≫

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※画像・イラストはすべてイメージです。※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

コラボたい焼き「ナネットさん焼き」

｢ナネットさん｣をモチーフにしたコラボたい焼き「ナネットさん焼き」を販売いたします。■販売期間/販売店舗：・2025年12月6日(土)～2026年2月1日(日)GiGOのたい焼き池袋、GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店・2025年12月5日(金)～2025年12月7日(日)GiGOココノススキノ・2025年12月12日(金)～2026年1月12日(月・祝)GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま・2026年1月16日(金)～2026年2月1日(日)GiGOのたい焼きヨドバシ博多■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。■価格：600円(税込)■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん

※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※最新情報は各販売店舗のXにてお知らせいたします。

フォトスポット設置

「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」開催地域近くの当社店舗で、フォトスポットを設置いたします。■展示期間/展示店舗：・2025年12月6日(土)～2025年12月7日(日) GiGOココノススキノ(北海道)・2025年12月13日(土)～2025年12月14日(日) GiGO松山(愛媛県)・2025年12月20日(土)～2025年12月21日(日) GiGO神戸umieモザイク(兵庫県)・2025年12月27日(土)～2025年12月28日(日) GiGO広島本通(広島県)・2026年1月10日(土)～2026年1月11日(日) GiGOマーケットスクエアささしま(愛知県)・2026年1月17日(土)～2026年1月18日(日) GiGO福岡天神(福岡県)・2026年1月23日(金)～2026年1月25日(日) GiGO有明ガーデン(東京都)■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。※フォトスポットの展示等内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に、GiGOのお店限定景品「水樹奈々ぬいぐるみコンプリートセット(全5種)」をプレゼントいたします。■応募期間：2025年11月27日(木)～12月7日(日)■公式X ：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

■著作権表記© King Record Co.Ltd.© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.■キャンペーン公式HPhttps://campaign.gendagigo.jp/2512/mizukinana/