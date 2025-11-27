役者として多くの舞台、映像作品に出演し、水野美紀×矢島弘一『2つの「ヒ」キゲキ』（新国立劇場）や、演劇ユニット《プロペラ犬》『僕だけが正常な世界』（東京芸術劇場）など、数多くの舞台をプロデュースする宮下貴浩と、話題の『102回目のプロポーズ』で脚本を手掛けるなど、近年、注目の劇作家として原作やオリジナル作品のオファーが相次いでいる私オム。そんな二人が 2018年からライフワークとして毎回オリジナル作品を上演する宮下貴浩×私オム プロデュース第10回記念公演 舞台『許溶のとき -kyoyō no toki ‐ 』のキービジュアルが完成、そして全公演完売につき、12月19日（金）13:00に追加公演を行うことが決定しました！！さらに！既に完売している公演につきましても、機材席の開放に伴い、一部追加販売を行います。

さらに！さらに！宮下貴浩×私オム プロデュース 第10回記念公演『許溶のとき -kyoyō no toki-』の本番期間中に、これまでの感謝を込めた特別イベントを開催いたします。節目となる第 10 回公演を迎えるにあたり、これまでの歩みを支えてくださったキャストの皆様、そして応援してくださるお客様に感謝をお伝えできる場を設けたいという想いから実現した企画。『許溶のとき -kyoyō no toki-』では、これまでと変わらず地に足をつけて、作品と真摯に向き合い、お客様に作品を楽しんでいただけるよう創作を進めてまいります。そんな本編とは別に10回記念らしく、思う存分に浮足立ったスペシャルなお芝居をお届けいたします。“作品の垣根を越えた一日限りのコラボレーション”として、 あの歴代キャラクターたちが再び舞台に集結！？どうぞご期待ください！

＜あらすじ＞誰もが知る大企業である三田グループの創設者三田宗一郎の二十三回忌と、宗一郎の長男・宗慶の七回忌のために集まった三田の血を受け継ぐ者たち。三田一族の人間は皆、曽祖父・宗一郎に名前をつけられ、祖父・宗慶に仕事などの生きる道を決められる。三田の血に捉われ、抗い生きる三田一族の人々。そこへ20年前に三田家で起きた事件を追っているルポライターを名乗る男が現れる。そして、何者かによって体の一部に硫酸をかけられていく三田の血を受け継ぐ者たち。曽祖父と祖父が遺した血と憎しみ……。明るみになる祖父たちの隠しごと……。「許しを乞え、溶けるまで」

＜公演概要＞宮下貴浩×私オム プロデュース 第10回記念公演 舞台『許溶のとき -kyoyō no toki ‐ 』脚本・演出：私オムキャスト：定本楓馬赤澤燈稲垣成弥松田昇大横山涼安里勇哉高崎翔太宮下貴浩糸川耀士郎公演期間：2025年12月10日(水)～12月21日(日)※12月19日（金）13:00追加公演決定！劇場：シアターサンモール住所：東京都新宿区新宿1-19-10 サンモールクレスト B1Fチケット料金：前売8800円(全席指定／税込)※当日券＋1000円◆チケット好評発売中！追加一般発売（先着）11月29日（土）23:00～http://confetti-web.com/@/miyaomu10

【イベント概要】宮下貴浩×私オム プロデュース 第10回公演記念イベント■開催日2025年12月16日（火）15:00 開演／19:00 開演（2ステージ）■イベント内容私オムがイベント限定で約 20～30 分のオリジナル台本を書き下ろし上演！宮オム過去作品「わかば自動車教習所で恋を学ぶ」「愚れノ群れ」「霧」に登場したキャラクターたちが、作品の枠を越えて夢の？共演を果たします。交錯し、入れ替わり、あのキャラとあのキャラがまさかの絡み！？ここでしか観られない奇跡の公演をお楽しみください。エチュード的要素や遊び心もふんだんに盛り込んだ構成となっており、キャラクターとして参加する大喜利コーナーも！？それぞれのキャラクターらしいユーモアや“ちょっとした事故”も笑って楽しめる時間を、どうか優しく見守ってください。笑ラストにはキャストの皆さま“ご本人”としてご登場いただき、イベント限定作品や過去作品を振り返るトークコーナーも実施。これまでの感謝を形にしながら、舞台でしか味わえない“再会”と“思い出の交錯する”時間を、皆様と共に過ごせたら幸いです。◼︎出演者（五十音順）赤澤燈安里勇哉今立進定本楓馬前川優希松島勇之介松村龍之介宮下貴浩■チケット料金 7,700 円（税込）■チケット発売※当日券を含め、劇場での取り扱いはございません。プレガイドでお求めください。・一般先行発売（抽選）受付期間：11 月 26 日(水)20:00～11 月 30 日(日)23:59http://confetti-web.com/@/miyaomu10-event・一般販売（先着）受付期間：12 月 5 日(金)20:00～各回開演2時間前http://confetti-web.com/@/miyaomu10-event

【公式HP】https://www.ruby-parade.com/lp/miyaomu10/【公式X（旧Twitter)】https://twitter.com/miyaomu【公演に関するお問い合わせ】miyaomu.info@gmail.com（宮下貴浩×私オムプロデュース制作部）【チケットに関するお問い合せ】https://www.confetti-web.com/contacts（カンフェティ）