【ちえうみPLUS】宗教学者・君島彩子さんと写真家・佐々木香輔さんによる対談動画が公開！

【君島彩子×佐々木香輔】｜仏像はなぜ人を惹きつけるのか 宗教学者と写真家が見た“祈り”と“表情”

https://youtu.be/VJfzGpRwE0M?si=PDzLpXCCDdKDw8m-

【プロフィール】

君島彩子（きみしま・あやこ）

和光大学専任講師。国際日本文化研究センター博士研究員、日本学術振興会特別研究員を経て現職。総合研究大学院大学文化科学研究科博士後期課程修了。博士（学術）。「現代のマリア観音と戦争死者慰霊」にて中外日報社、第15回涙骨賞。学位論文「平和祈念信仰における観音像の研究」にて第15回国際宗教研究所賞・奨励賞受賞。専門は物質宗教論、宗教美術史、近代仏教史、万博学。リサーチに基づく執筆、制作、展覧会の監修などをおこなっている。単著『観音像とは何か――平和モニュメントの近・現代』（2021年、青弓社）。監修した展覧会に「万博と仏教――オリエンタリズムか、それとも祈りか」（2023年）、「陶の仏――近代常滑の陶彫」（2023~24年）。近年の論文「地蔵信仰における石と布――山形県村山地域における地蔵の被服調査から」『宗教と社会』（2024年）、「沖縄国際海洋博覧会と平和祈念公園の成立――大濱信泉と稲嶺一郎の活動から」『万博学 = Expo-logy』（2024年）など。

佐々木香輔（ささき・きょうすけ）

1985年、宮城県仙台市生まれ。2007年に日本大学芸術学部写真学科卒業後、写真家の小川光三に師事し、仏像写真・美術出版を専門とする株式会社飛鳥園に勤務。2009年4月から2020年3月まで奈良国立博物館にて写真技師として勤務し、図録や研究書に掲載する図版の撮影を多く手がける。仏像の撮影に取り組みながら、福島第一原発周辺の様子を記録した『Street View』（キヤノン写真新世紀優秀賞）や、地震観測所に転用された地下壕を写した『Space』（リクルート主催「1_WALL」写真部門ファイナリスト）など、現代社会と密接に関わる写真作品も制作・発表している。 また、現在は奈良市内で「カフェメカブ」を経営しており、普段は寺院で祀られている仏像をカフェで展示するなどして話題を呼んでいる。

