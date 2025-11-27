株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、シワ改善と美白※1を叶える美容液『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』10％増量タイプを、2026年1月5日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』は、有効成分「ナイアシンアミド」をはじめ、ハーバーこだわりの和漢混合エキス5種〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2 ※3〕を配合。シワを改善しながら美白※1を叶え、明るく澄んだハリつや肌へ導きます。シワ改善も美白も、うるおいも欲しいなど年齢肌のお悩みにアプローチ。冬の厳しい乾燥にも負けない、満足度の高いケアをしたい方におすすめのアイテムです。





薬用 ホワイト＆リンクルセラム 10％増量タイプ 5,940円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ：薬用 ホワイト＆リンクルセラム 10％増量タイプ

容量・価格：22g 5,940円(税込)





＜商品特長＞

◎シワを改善しながら美白※1もできる、有効成分「ナイアシンアミド」配合の医薬部外品美容液。

【ナイアシンアミドとは】

「ビタミンB3」とも呼ばれ、ビタミンB群の一種で、シワを改善し、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白効果があります。

◎ハーバーならでは、5種の和漢混合エキス〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2※3〕を配合。潤いとハリ、弾力を与えます。





薬用 ホワイト＆リンクルセラム テクスチャー





＜使用方法＞

化粧水、保護(スクワランなど)の後、目元や口元、額などの気になる部分に適量をなじませます。

※なくなり次第、終了となります。





販売名：HABA 薬用 リンクルセラム

※1メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを予防

※2保湿成分

※3加水分解コンキオリン液





≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける5つの無添加





□ お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/