～～～業界初！「ＲｏＨＳ指令」をパーフェクトクリアー～～～-――『ＭＺマーキングチョーク』が3本入りで、リテール戦略―――

株式会社 ミズタニ（所在地：東京都江戸川区北小岩、代表者：水谷 基秀）は、今年創業112年を迎えますが、これまで学童用、販促用のクレヨンに於いて大量実績があり、中期経営計画に基づき、その技術と経験を生かして、本年「マーキングチョーク」業界に進出しました。

◆初回ロットは大好評、次回生産も視野にこれまでの技術と経験を生かして、『ＭＺマーキングチョーク 10本入り』（4色）の発売をスタートしたところ、高い評価を頂き、初回のロットも順調に推移、間もなく完売も見えてきました。そんな背景の中、「10本入り」だけでなく、少量要望の声が高まり、この度、「3本入り」パッケージをスタートして、リテール展開することになりました。

◆次世代の安全性志向電子電機業界や玩具業界は既に高い安全基準を設けていますが、産業界に多面的に関係しているマーキングチョーク業界は、安全基準がなく、どちらからというと見逃されて来たのが現実です。この様な視点から、『ＭＺマーキングチョーク』は、ヨーロッパ基準を遵守すべく、厳格な世界標準のレギュレーションを独自に具現化しました。-―――『ＭＺマーキングチョーク』は次の国際基準に適合しています----＊【ＲｏＨＳ指令】・・・・・・・・・・・・全10元素分析後、検出せず 《微量も含有していない証明》 （鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、他）＊【ＥＮ７１-３指令】・・・・・・・・・・全19元素溶出せず（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、他）＊【ＪＩＳ８１２４-３ ２０２０】・・・・全８元素溶出せず （鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、他）

◆『ＭＺマーキングチョーク』の特長＊人体の健康を守り、自然環境を保全します。 （国際標準と言われている厳密な「ＲｏＨＳ指令」に於いてもパーフェクトクリアー）＊対象物へのマークに於いて、抜群の定着、高輝度の発色が特筆されます。 （金属、樹脂、木材、ゴム、ガラス、コンクリート、アスファルト、陶器、繊維、段ボール、他）＊これまで業界で課題になっていた「耐熱性」に秀でています。 （耐熱温度「70℃」ですので、高温になる車内でも溶けにくいです）＊専用の機能ホルダー（別売り）で飛躍的効率アップになります。 （ボキボキ折れることがなくなり、調整により最後の5㎜まで使用できます）＊油性のチョークですので、耐水性で水にも消えません。 （雨に当たっても、濡れたコンクリート、アスファルトでもマークできます）

◆『ＭＺマーキングチョーク』新製品の商品構成＊、ＭＺマーキングチョーク「白」 《油性3本入り》・・・・・・・・・・\４７０－（税抜）＊、ＭＺマーキングチョーク「黒」 《油性3本入り》・・・・・・・・・・\４７０－（税抜）＊、ＭＺマーキングチョーク「赤」 《油性3本入り》・・・・・・・・・・\４７０－（税抜）＊、ＭＺマーキングチョーク「黄」 《油性3本入り》・・・・・・・・・・\４７０－（税抜）

◆発売日＊令和7年12月1日（月）

◆販売ルート ＊大手ホームセンター（資材館・道工具売場）＊大手プロショップ＊大手ネットショップ （ショッピングモール）

◆別添付画像資料

ＭＺマーキングチョーク ②ＭＺチョークホルダー③ＭＺ マーキングチョーク 《3本入り・リーフレット》 《チョークホルダー・リーフレット》 《リーフレット❶》

④ＭＺ マーキングチョーク 《リーフレット❷》

◆会社概要＊商 号 ： 株式会社 ミズタニ＊代 表 ： 水谷 基秀＊所在地 ： 〒１３３－００５１ 東京都江戸川区北小岩６－３－７ ミズタニビル２Ｆ ＴＥＬ ０３－３６７３－６１５１ ＦＡＸ ０３－３６７１－８８８７＊Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.mizcom.net