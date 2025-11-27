高度な機能群を最大限引き出し、翻訳業務をもっとラクに、もっと強く。コンサルティングで運用の最適化を図ります。

株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

翻訳・通訳・語学人材派遣・イベント運営など、幅広く「コトバ」に関するソリューションを提供する（株）コングレ・グローバルコミュニケーションズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：神田義男）は、この度、翻訳テクノロジーで世界を牽引するPhrase社製品の正規販売代理店として、翻訳業務の効率化と品質向上を支援するコンサルティングサービスを開始いたしました。

企業内外でグローバル展開が加速する中、翻訳は多くの企業にとって急務となっています。当社では、「翻訳業務をもっとラクに、もっと強く。」をコンセプトに、「Phrase」の豊富なAI関連機能、翻訳資産管理機能を最大限に活用し、クライアント社内に高度な翻訳管理体制構築を、度導入から運用、業務フローの最適化までを一貫して支援する伴走支援型コンサルティングサービスで、実現します。

本サービスでは、企業様の翻訳業務における課題を丁寧にヒアリングし、Phraseの活用方法を最適化することで、業務の効率化と品質向上を実現。翻訳プロセスの見直しや社内体制の整備など、実務に即したコンサルテーションを通じて、グローバルコミュニケーションの強化を支援いたします。

Phrase社製品をまだご覧になられていない企業様はもちろん、導入済みの企業様もお気軽にご相談ください。

■サービス詳細ページ：https://www.congre-gc.co.jp/phrase/



■本件に関するお問い合わせ

コングレ・グローバルコミュニケーションズ 翻訳部

E-mail：transl@congre-gc.co.jp

会社概要

株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

URL：https://www.congre-gc.co.jp/

本社所在地：東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング5F

設立年月日：2012年 4月2日（創業：1975年11月7日）

代表取締役社長：神田 義男

事業内容：通訳、翻訳、語学人材派遣

資本金：2,000万円