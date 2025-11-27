折りたたみ式AMOLED 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月18に「折りたたみ式AMOLED市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。折りたたみ式AMOLEDに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
折りたたみ式AMOLED市場の概要
折りたたみ式AMOLED 市場に関する弊社の調査レポートによると、折りたたみ式AMOLED 市場規模は 2035 年に約 778億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 折りたたみ式AMOLED 市場規模は約 77億米ドルとなっています。折りたたみ式AMOLED に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 26.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、折りたたみ式AMOLEDの市場シェア拡大は、ディスプレイ技術における革新的な進歩によるもので、現代のスマートフォンは折りたたみ式AMOLEDソリューションを組み込んだヒンジ機構を採用しています。フレキシブルディスプレイは長年にわたり注目を集めており、スマートデバイスの進化に向けた次のステップを象徴し、画面の耐久性とタッチ応答性の向上を約束しています。例えば、Samsung Electronicsは、超薄型ガラスを採用したZシリーズで折りたたみ式デバイスのベンチマークを確立し、市場を牽引しています。
折りたたみ式AMOLEDの市場調査では、次世代デバイスに対する消費者の嗜好の変化により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。IoTエコシステムの高度化により世界がますます狭まる中、現代のデバイスは継続的に改良され、若い消費者層への訴求力を高めるために新機能が追加されています。ストリーミングなどのコンセプトは巨大なユーザーベースを獲得し、高度なディスプレイシステムの利用を必然的に増加させており、折りたたみ式AMOLED市場の発展を後押ししています。
しかし、製造の複雑さが今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。
折りたたみ式AMOLED市場セグメンテーションの傾向分析
折りたたみ式AMOLED 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、折りたたみ式AMOLED の市場調査は、製品タイプ別、パネル材質タイプ別、アプリケーション業界別、折りたたみスタイル別と地域別に分割されています。
アプリケーション業界別に基づいて、折りたたみ式AMOLED市場は、コンシューマーエレクトロニクス、車載ディスプレイ、産業機器、防衛・航空宇宙に分割されています。これらのうち、コンシューマーエレクトロニクスは2035年末までに市場を席巻し、当該期間における収益シェアの73%という驚異的な数字を占めると予想されます。世界人口の急増に伴い、コンシューマーエレクトロニクスの需要は大幅に増加しており、大手企業は技術力の拡大を目指し、自社製品に折りたたみ式AMOLEDソリューションを採用しています。例えば、レノボはPCに分割画面機能をいち早く導入した企業の一つであり、ThinkPad X1 FoldはCESで43もの賞を受賞しています。
