【燕三条の職人技】純銅ビアタンブラー 銀古美 440ml｜特別感のある桐箱入りギフト
新潟県・燕三条の熟練職人が一つひとつ丁寧に仕上げた、高級感あふれる純銅製のビアタンブラーです。表面に独特の深みを与える“銀古美仕上げ”により、落ち着いた渋みと上質な光沢が調和し、手に持った瞬間に本物の風格を感じられます。
純銅は熱伝導率が非常に高く、注いだ瞬間からキンと冷える優れた冷却性が魅力。ビールはもちろん、ハイボールやアイスコーヒーなど冷たい飲み物の美味しさを引き立て、いつもの一杯を格別の味わいへと変えてくれます。また内側には錫メッキ加工を施しており、口当たりがまろやかで金属臭の心配もありません。
容量はしっかり飲みたい方にも嬉しい440ml。重厚感がありながら手にフィットする絶妙なフォルムで、男女問わずお使いいただけます。専用の桐箱に収めてお届けいたしますので、父の日ギフト、誕生日プレゼント、還暦祝い、退職祝いなどの特別な贈り物として大変喜ばれる一品です。
燕三条の技と美が宿る純銅タンブラーで、日常の晩酌時間に特別なひとときを。贈っても、使っても、永く愛せる本格派の逸品です。
