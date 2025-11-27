日本の電気自動車市場規模・シェア報告書：需要、予測およびメーカー（2025-2035年）
KD Market Insights は、『Japan Electric Vehicle Market Future Trends and Opportunity Analysis - 2025 to 2035』というタイトルの市場調査アンケートレポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるようになっています。本調査レポートにおいて、KD Market Insights の研究者は一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、そして go-to-market（GTM）戦略の理解を行いました。
日本の電気自動車市場に関する調査レポートによると、市場は 2025～2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）17.8% を示し、2035 年末までに 1,859 億米ドルの市場規模を生み出すと予測されている。2025 年の市場規模は 472 億米ドルの収益と評価された。
日本電気自動車市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の電気自動車（EV）市場は、低炭素モビリティへの移行を加速させる中で変革的な成長を遂げています。強力な政府政策、世界をリードする自動車メーカー、そしてバッテリーおよび充電技術の急速な進歩により、日本は世界の EV エコシステムにおける重要なプレーヤーとして浮上しています。市場にはバッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、ハイブリッド車（HEV）が含まれますが、BEV と PHEV が最も急速に普及しています。
日本は 2050 年までの温室効果ガス排出量削減およびカーボンニュートラル達成に向け、EV インフラ、バッテリー開発、クリーンエネルギー統合への戦略的投資を進めています。航続距離の向上、低い走行コスト、有利なインセンティブ制度などにより、消費者の電動モビリティへの関心も高まっています。
市場規模とシェア
日本は強力な国内自動車生産と環境配慮型車両への旺盛な需要により、アジア太平洋地域の EV 市場で大きなシェアを占めています。ハイブリッド EV が歴史的に日本市場を支配してきましたが、充電ネットワークの拡大と技術コストの低減に伴い、BEV と PHEV が勢いを増しています。トヨタ、日産、本田、三菱といった主要自動車メーカーが市場形成に大きく影響しています。
成長要因
政府政策とカーボンニュートラル目標
日本の「グリーン成長戦略」と EV 普及目標は、自動車セクターを完全電動化へと押し進める鍵となっています。
充電インフラの拡大
公共・民間の充電ステーション投資や急速充電ソリューションが、EV 利用への消費者の信頼を高めています。
バッテリー技術の進歩
全固体電池、リチウムイオン電池化学、バッテリー管理システムにおける進展が効率と航続距離を向上させています。
強固な自動車製造基盤
日本の高度な技術および精密製造は、EV におけるイノベーションと国際競争力を後押ししています。
EV 部品コストの低減
バッテリー価格の低下や規模の経済により、EV は一般消費者にとってより手頃なものになっています。
都市電動化およびスマートモビリティの進展
