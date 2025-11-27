金沢箔が煌めく特別な贈り物｜【箔一】華おぼろ 箸・箸置きセット〈2組〉-結婚祝いや両親ギフトに最適
金沢箔の老舗「箔一」が手がける《華おぼろ 箸・箸置きセット〈2組〉》は、日々の食卓にやわらかな華やぎを添える上質なギフトアイテムです。日本の伝統技術である金沢箔を用い、花がふわりと咲くような“おぼろ”模様を表現。繊細な輝きが美しく、結婚祝い・新築祝い・夫婦ギフトとして大変人気の高い一品です。
箸は手に馴染む優しい木質感とほどよい軽さが特長で、毎日の食卓でも使いやすい仕様。箸置きは金箔の輝きが上品に映える丸型デザインで、テーブルコーディネートを格上げしてくれます。2組セットのため、ご夫婦での使用はもちろん、ペアギフトとしても最適です。
専用化粧箱入りで高級感があり、目上の方への贈り物にも安心。伝統工芸品としての価値と、日常で使える実用性を兼ね備えているため、幅広い年代のお客様から高評価を得ています。
「お祝いに特別感を出したい」「長く使える日本製のギフトを探している」という方にぴったりの逸品。日本の美と職人技を感じる金沢箔の輝きが、大切な方への贈り物に温かみを添えてくれます。
