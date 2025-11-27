THULE、アクティブ旅行派向けコレクションThule Aion extensionに、シックなアーストーンの新⾊を追加発売（ブルーサイン認証）

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱うスウェーデンのブランド 『THULE』（スーリー）は、サステナブルな多用途トラベルバッグ【Thule Aion (スーリー アイオン)】のextensionに、シックなアーストーンの新⾊「Dark Slate」を追加し2025年11月に発売しました。extensionはスーツケースやトートバッグ、トラベルポーチの4型から構成されます。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2025/11/27/20324/

忙しない日常を抜け旅に価値ある体験を求める現代、【Thule Aion】は“More with Less”をコンセプトに、仕事・旅・自然を自由に行き来する旅ライフをデザインするコレクションです。都会の洗練されたライフスタイルホテルにも森に佇むキャビンにも美しく馴染むクラシックかつクリーンな外観に、アクティブな冒険を支える機能を融合。タウンユースはもちろん、ブレジャー、秘境や景勝地を巡るネイチャートリップ、エコツアーなど、暮らしとアドベンチャートラベルの境界を超えるハイブリッドラゲッジです。

弾丸旅行から長期アドベンチャーまで、思いのまま

スーツケースは長期間の旅に対応する容量95Lに汚れたレジャーギア用耐水ポケットを備え、アクティビティを目的とした冒険に最適。トートバッグは23Lの容量やスーツケース固定ループ付きで、機内持ち込み用としても便利です。高機能なトラベルオーガナイザーは旅小物を整理しつつ、スキミング防止機能付きで海外でも安心。パスポートやクレジットカードをまとめるRFIDブロックウォレットは着脱式で、さっと取り外して機内で肌身離さずキープもできます。トイレタリーバッグは内装にお手入れしやすいコーティング素材を使用し、TSAに準拠する脱着式耐水ポーチを備えます。既存の機内持ち込みリュックやキャリーを含む多様な製品展開で、冒険好きのあらゆる旅に対応します。

2つの国際デザイン賞を受賞したサステナブルなトラベルバッグ

人と環境に配慮した厳格な製造基準を満たすブルーサイン(R)プロダクト認証を取得。丈夫なメイン生地は、ペットボトルから再生した100%リサイクル600Dワックスポリエステルキャンバス製で、一般的なコットンキャンバスと比べ「耐久性約5倍」「耐水性約3倍」のタフさを誇ります。ヴィーガンワックス仕上げされた生地は使い込むほどにエイジングし、旅の記憶とともに風合いが増します。環境負荷の低いPFCフリーDWR撥水加工済みです。

また、世界的権威である「Red Dot: Design Team of the Year 2024」で世界最高賞に輝いたTHULEデザインチームが手掛ける本作は、世界三大デザイン賞に数えられる「レッドドット・デザイン賞」と「iFデザインアワード2025」の同時受賞。その機能美や持続可能性が評価されました。長く愛着を持てる製品を通して、持続可能な旅の未来を支えます。

Thule Aion Check-in Wheeled Duffel Bag 95L

濡れたギア分離する大型の耐水コーティングポケット搭載。丈夫な耐水ワックスキャンバス生地を使用。長期の冒険用チェックインスーツケース。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/527_1_6f9c3136c3c3e54ea67b9d7adb20de5a.jpg?v=202511270558 ]着用済み⾐類や水着などを分けて収納できる大型耐水ポケット。荷崩れを防ぐ内外のコンプレッション搭載。タフな特大ホイールとV字チューブ伸縮ハンドルは、どんな地形でも楽に滑走。【Thule TSA cable lock】ひとつで全荷室に施錠可能。詳細を見る :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205436

Thule Aion Tote Bag

実用性とタイムレスなデザイン性を兼ね備え、仕事とレジャーを両立する人に最適なトートバッグ。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/527_2_47658f5d6423111f43c507fb681b0863.jpg?v=202511270558 ]着用済み⾐類などの汚れ移りを防ぐ耐水ポケット。バッグインバッグと貴重品用バッグの⼆⼑流インナーバッグ。16インチのノートPCに対応するパッド入りスリーブ。耐水生地と止水ジッパー、ハイパロンボトムを融合。

詳細を見る :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205439

Thule Aion Toiletry Bag

使い捨てビニール袋の使用を減らすTSAフレンドリーなポーチ付き大容量トイレタリーバッグ。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/527_3_babec0cfd4bafd772f0d46dcc389c9a5.jpg?v=202511270558 ]清掃しやすい素材の液体用ポーチはTSA液体規則にも準拠。開口状態を維持し、内装はさっと拭き取れるコーティング素材。耐水のハイパロンボトムと生地、止水ジッパーで高い耐水性。洗面台で吊り下げて使用可能。詳細を見る :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205438

Thule Aion Travel Organizer

RFIDブロックポケット付きトラベルウォレットと電子機器オーガナイザーが融合した旅行用ポーチ。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/527_4_8631272381fcb2677be6376a91fc74b1.jpg?v=202511270558 ]ケーブルやパスポート等のトラベル小物を整理収納。スキミングを防止するRFIDブロック対応のウォレット付き。ウォレットはマグネットで簡単に脱着可能。ハンドル付きで持ち運びが容易。詳細を見る :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205441

【ブルーサイン(R)とは】

ブルーサイン(R)はモノを製造する労働者、使用する消費者に対する安全性と、環境保護を目的とした繊維業界の自主基準です。世界最高レベルの厳格な基準に基づくブルーサイン認証システムによって、安全性および人と環境への影響が最小限に抑えられた素材、製品であることが証明されます。認証システムの原則は、素材の製造段階における水や土、空中への有害な成分の排出が最小限に抑制され、水などの資源消費が可能な限り削減されている事、製造、労働環境が健全かつ安全である事です。これにより、最終的な製品が厳格な安全要件を満たすだけでなく、消費者がサステナブルな製品を確信を持って購入することができます。

Thule Groupはブルーサインのパートナー企業として、サステナビリティへの取り組みをさらに強化し、より高い透明性を持って環境負荷の低減とお客様に対する安全性の保全を図ります。

https://www.bluesign.com/

Bring your life.

Quality / Safety / Design / Easy to use

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

THULE BAG 公式サイト

@zett_thule公式インスタグラム

@zett.thule公式フェイスブック

