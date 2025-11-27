『毎日こつこつ俺タワー』イベント「エントロピックタピオカ」開催！トータルステーション（特種）【水着】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年11月27日メンテナンス終了後よりイベント「エントロピックタピオカ」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRトータルステーション（特種）【水着】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「エントロピックタピオカ」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335558&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年11月27日メンテナンス終了後から
2025年12月11日13:59まで
海辺で新しいタピオカを探す、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR トータルステーション（特種）【水着】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335558&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRトータルステーション（特種）【水着】 ピックアップガチャ
日時：2025年11月27日メンテナンス終了後から
2025年12月4日13:59まで
期間限定「SSRトータルステーション（特種）【水着】」が金ガチャに登場！
トータルステーションは研究者気質な大人の女の子です！
●トータルステーション（特種）【水着】
CV：田中美海
機能：海に繰り出して海岸線や海の生き物を観察する。
性格：魔法オタクだけに見られがちだが、この世のあらゆるものの謎を解明したいと思っている。
タピオカは専門外。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335558&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335558&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
プレスリリース詳細へ