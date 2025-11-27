¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
·Ý½Ñ³ØÉô³ØÀ¸¤ÎºîÉÊ3ÅÀ¤¬¡ÖÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÀ¸¾Þ 2025¡×¤Ç Á´858ÅÀ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é´ë¶È¾Þ¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤½¤ÎÂ¾¤Ë15ÅÀ¤¬ÆþÁª
·Ý½Ñ³ØÉô Â¤·Á·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î2Ç¯À¸2Ì¾¡¢3Ç¯À¸1Ì¾¤ÎºîÉÊ¤¬¡ÖÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÀ¸¾Þ 2025¡×¤Ç´ë¶È¾Þ¡Ê2ÅÀ¡Ë¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê1ÅÀ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë15ÅÀ¤¬ÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÀ¸¾Þ¤È¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ(JPDA)¤¬¼çºÅ¤·¡¢
¸øÊç¤Ë¤è¤ê¹¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤ÆÁª¹Í¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£JPDA ³ØÀ¸¾Þ 2025¤ÏËÜÇ¯6·î¤è¤ê¡ÖFUN¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºîÉÊÊç½¸¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4²ó¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤«¤é858ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï12Ì¾¤Î°ì¼¡¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ê252ÅÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Æó¼¡¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿³ºº°÷15Ì¾¤Ë¤è¤ëÆ¤µÄ¤Ë¤Æ¡¢Âç¾Þ1ÅÀ¡¢¶â¾Þ2ÅÀ¡¢¶ä¾Þ2ÅÀ¡¢Æ¼¾Þ2ÅÀ¡¢´ë¶È¾Þ5ÅÀ¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ15ÅÀ¤Î·×27ÅÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú´ë¶È¾Þ¡¡¥Õ¥¸¥·¡¼¥ëºâÃÄ¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§³Ú¤·¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¼õ¾Þ¼Ô¡§¸ÅÀî ¿¿ºù¡Ê·Ý½Ñ³ØÉô¡¡Â¤·Á·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹2Ç¯À¸¡Ë
ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢·ë¶É¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦·Ð¸³¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥Ç¥£¥Ã¥×»®¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤ò¹Í°Æ¡£¥Ç¥£¥Ã¥×»®¤òÀö¤¤Êª¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê»È¤¤ÀÚ¤ê¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¿©Âî¤ò³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤¿³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¨¥³¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¼«Á³¤È½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬Âç¤¤Ê¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§ËÜÆü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿©Âî¤òºÌ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ©ºî¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿¼·¡¤ê¤·¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤âÂç¾Þ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È¾Þ¡¡Âçºå¥·¡¼¥ê¥ó¥°°õºþ¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§ ËÙ¤ê¤À¥½¡¼¥×
¼õ¾Þ¼Ô¡§ ²Ï¹ç¡¡¹á¼Â¡Ê·Ý½Ñ³ØÉô¡¡Â¤·Á·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹3Ç¯À¸¡Ë
ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥½¡¼¥×¤ò»È¤¦ÅÙ¤Ë±£¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¹¡£1Æü¤ÇÊ¿¶Ñ8²ó¼ê¤òÀö¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊËèÆü·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ä³Ø¹»¤ÇÈè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤¹¤ó¤Ç¼ê¤òÀö¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢È¯·¡¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤Ë¼ê¤âåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¡¢»×¤ï¤º¼ê¤òÀö¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçºå¥·¡¼¥ê¥ó¥°°õºþ¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆŽ¢Æü¾ï¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òŽ£¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü·«¤êÊÖ¤¹²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤â´ë¶È¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢¤Þ¤¿1Ç¯±Û¤·¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é²¹¤«¤¯¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤ëÀèÀ¸Êý¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÂ¸ºßÌµ¤·¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÀ©ºî¤ä½¢¿¦³èÆ°¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤è¤ê°ìÁØÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ »°¸¶ ÈþÆà»Ò¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§¤ª¤Ë¤®¤ê¥é¥Ã¥×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¼Ä¸¶ ´²¹¬¡Ê·Ý½Ñ³ØÉô¡¡Â¤·Á·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹2Ç¯À¸¡Ë
ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ö¼«¿æÎÏ¡×¤ÎÄã²¼¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥é¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Çºî¤ë´î¤Ó¤ò°é¤ß¡¢¼«Î©¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎÁÍý¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§ËÜÆü¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÖÉ¾¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçºåÀ®ìþÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÂçºåÀ®ìþÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î8¥³¡¼¥¹¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤«¤é·Ý½Ñ¤òÃµµá¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¤Î½¤ÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¤«¤Ê¿Í´ÖÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç·Ý½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÅý³çËÜÉô
½»½ê¡§Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èÁêÀî3-10-62
TEL¡§06-6829-2606
FAX¡§06-6829-2747
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osaka-seikei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
ÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÀ¸¾Þ¤È¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ(JPDA)¤¬¼çºÅ¤·¡¢
¸øÊç¤Ë¤è¤ê¹¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤ÆÁª¹Í¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£JPDA ³ØÀ¸¾Þ 2025¤ÏËÜÇ¯6·î¤è¤ê¡ÖFUN¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºîÉÊÊç½¸¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú´ë¶È¾Þ¡¡¥Õ¥¸¥·¡¼¥ëºâÃÄ¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§³Ú¤·¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¼õ¾Þ¼Ô¡§¸ÅÀî ¿¿ºù¡Ê·Ý½Ñ³ØÉô¡¡Â¤·Á·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹2Ç¯À¸¡Ë
ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢·ë¶É¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦·Ð¸³¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥Ç¥£¥Ã¥×»®¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤ò¹Í°Æ¡£¥Ç¥£¥Ã¥×»®¤òÀö¤¤Êª¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê»È¤¤ÀÚ¤ê¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¿©Âî¤ò³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤¿³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¨¥³¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¼«Á³¤È½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬Âç¤¤Ê¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§ËÜÆü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿©Âî¤òºÌ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ©ºî¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿¼·¡¤ê¤·¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤âÂç¾Þ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È¾Þ¡¡Âçºå¥·¡¼¥ê¥ó¥°°õºþ¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§ ËÙ¤ê¤À¥½¡¼¥×
¼õ¾Þ¼Ô¡§ ²Ï¹ç¡¡¹á¼Â¡Ê·Ý½Ñ³ØÉô¡¡Â¤·Á·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹3Ç¯À¸¡Ë
ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥½¡¼¥×¤ò»È¤¦ÅÙ¤Ë±£¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¹¡£1Æü¤ÇÊ¿¶Ñ8²ó¼ê¤òÀö¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊËèÆü·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ä³Ø¹»¤ÇÈè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤¹¤ó¤Ç¼ê¤òÀö¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢È¯·¡¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤Ë¼ê¤âåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¡¢»×¤ï¤º¼ê¤òÀö¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçºå¥·¡¼¥ê¥ó¥°°õºþ¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆŽ¢Æü¾ï¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òŽ£¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü·«¤êÊÖ¤¹²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤â´ë¶È¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢¤Þ¤¿1Ç¯±Û¤·¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é²¹¤«¤¯¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤ëÀèÀ¸Êý¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÂ¸ºßÌµ¤·¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÀ©ºî¤ä½¢¿¦³èÆ°¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤è¤ê°ìÁØÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ »°¸¶ ÈþÆà»Ò¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§¤ª¤Ë¤®¤ê¥é¥Ã¥×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¼Ä¸¶ ´²¹¬¡Ê·Ý½Ñ³ØÉô¡¡Â¤·Á·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹2Ç¯À¸¡Ë
ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ö¼«¿æÎÏ¡×¤ÎÄã²¼¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥é¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Çºî¤ë´î¤Ó¤ò°é¤ß¡¢¼«Î©¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎÁÍý¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§ËÜÆü¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÖÉ¾¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçºåÀ®ìþÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÂçºåÀ®ìþÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î8¥³¡¼¥¹¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤«¤é·Ý½Ñ¤òÃµµá¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¤Î½¤ÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¤«¤Ê¿Í´ÖÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç·Ý½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÅý³çËÜÉô
½»½ê¡§Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èÁêÀî3-10-62
TEL¡§06-6829-2606
FAX¡§06-6829-2747
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osaka-seikei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/