こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
玉川大学・玉川学園「2025 Winter Illumination」を開催 ― 正門ツリー点灯式、竹あかり・ゆらぎの丘、香り×音楽×プロジェクションマッピングの特別演出など、三つの光の企画を展開 ―
玉川大学・玉川学園（所在地：東京都町田市）は、11月28日（金）から1月4日（日）までの期間、「2025 Winter Illumination ― 光でつなぐ、玉川の学び ―」を開催します。11月28日（金）の正門ツリー・イルミネーション点灯式を皮切りに、12月1日（月）〜3日（水）には町田市と連携した竹あかり・ゆらぎの丘、12月20日（土）〜24日（水）には学生による香り×音楽×プロジェクションマッピングの特別イベントなど、三つのイルミネーション企画を実施します。いずれも無料、予約不要で実施します。
学生たちの学びが灯す、三つの光の物語。
この冬、玉川のキャンパスに光がめぐる風景が広がります。
学内各所のイルミネーションをつなぐ"光の回廊"をテーマに展開します。
本イベントは、「2025 Winter Illumination ― 光でつなぐ、玉川の学び ―」と題して、教育成果を地域へ開く冬の恒例企画として開催します。学生がデザインを手掛ける正門ツリー・イルミネーションに加え、町田市と連携した"竹あかり・ゆらぎの丘"、そして工・農・芸・リベラルアーツの学生が挑む香り×音楽×プロジェクションマッピングによる特別演出が冬のキャンパスを照らします。
多様な学びがつながり、地域とともに"光の回廊"を展開します。（無料／予約不要）
【開催概要】
■第1章 正門ツリー・イルミネーション
【期間】 11/28（金）〜1/4（日） 【点灯】 16：30〜21：15
〈学生デザイン×玉川池×逆さツリー〉
「ここに大きなクリスマスツリーがあったらいいな」という子どもたちの声から始まった伝統企画です。
玉川池のほとりに学生が手がけたツリーが灯り、水面に映る"逆さツリー"が冬の景色を彩ります。
■第2章 竹あかり・ゆらぎの丘
【期間】 12/1（月）〜12/3（水） 【点灯】 16：00〜19：30
〈町田市連携×竹資源×活用・循環〉
町田市と学校法人玉川学園は、市内の樹木の活用と循環をめざし、「まちだの木」活用プロジェクトと
「Tamagawa Mokurin Project」による事業連携協定を2025年8月に締結しました。
この協定にもとづき、学生が放置竹林の課題を学びながら制作した竹あかりが丘を照らします。
静かに揺らぐ"和のあかり"が並びます。
竹材の更なる活用：竹あかりで使用した竹材は、イベント開催後に芹ヶ谷公園で行われるイベント「Future Park Lab」において、木の枝とともに、「バイオ炭（植物を高温で焼いた炭）」を焼成するワークショップに活用します。
※町田市サイト： https://www.city.machida.tokyo.jp/kanko/shi/hokubukyuryonogoshokai/tamagawagakuenrenkeitakeakari.html
■第3章 【香響曲】− Scentphony −
【期間】 12/20（土）〜12/24（水） 【開催】 17：00〜20：00
〈香り×音楽×プロジェクションマッピング〉
工・農・芸・リベラルアーツの学生による学部横断プロジェクトの成果発表です。
芸術学部の学生によるプロジェクションマッピングと、音楽・香りを合わせ、五感で楽しむ冬の体験をつくります。
※12/21（日）は玉川学園吹奏楽団による生演奏も行う予定です。
"光の回廊"のクライマックスとなる企画です。
協力：東洋メディアリンクス株式会社
■点灯式
11/28（金）16：20〜16：40
（雨天決行／荒天中止）
イルミネーションの幕開けとなるセレモニーとして、正門前で点灯式を行います。カウントダウンとともにツリーが点灯し、冬の"光の回廊"がスタートします。光が広がる瞬間を演出します。
■アクセス
玉川大学・玉川学園キャンパス（正門付近） 小田急線「玉川学園前」駅 北口より徒歩5分
※お車での来場はご遠慮ください。
■観覧について 期間中は、どなたでも観覧できます。（無料／予約不要）
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人玉川学園 教育情報・企画部広報課
住所：東京都町田市玉川学園6-1-1
TEL：042-739-8710
FAX：042-739-8723
メール：pr@tamagawa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
この冬、玉川のキャンパスに光がめぐる風景が広がります。
学内各所のイルミネーションをつなぐ"光の回廊"をテーマに展開します。
本イベントは、「2025 Winter Illumination ― 光でつなぐ、玉川の学び ―」と題して、教育成果を地域へ開く冬の恒例企画として開催します。学生がデザインを手掛ける正門ツリー・イルミネーションに加え、町田市と連携した"竹あかり・ゆらぎの丘"、そして工・農・芸・リベラルアーツの学生が挑む香り×音楽×プロジェクションマッピングによる特別演出が冬のキャンパスを照らします。
多様な学びがつながり、地域とともに"光の回廊"を展開します。（無料／予約不要）
【開催概要】
■第1章 正門ツリー・イルミネーション
【期間】 11/28（金）〜1/4（日） 【点灯】 16：30〜21：15
〈学生デザイン×玉川池×逆さツリー〉
「ここに大きなクリスマスツリーがあったらいいな」という子どもたちの声から始まった伝統企画です。
玉川池のほとりに学生が手がけたツリーが灯り、水面に映る"逆さツリー"が冬の景色を彩ります。
■第2章 竹あかり・ゆらぎの丘
【期間】 12/1（月）〜12/3（水） 【点灯】 16：00〜19：30
〈町田市連携×竹資源×活用・循環〉
町田市と学校法人玉川学園は、市内の樹木の活用と循環をめざし、「まちだの木」活用プロジェクトと
「Tamagawa Mokurin Project」による事業連携協定を2025年8月に締結しました。
この協定にもとづき、学生が放置竹林の課題を学びながら制作した竹あかりが丘を照らします。
静かに揺らぐ"和のあかり"が並びます。
竹材の更なる活用：竹あかりで使用した竹材は、イベント開催後に芹ヶ谷公園で行われるイベント「Future Park Lab」において、木の枝とともに、「バイオ炭（植物を高温で焼いた炭）」を焼成するワークショップに活用します。
※町田市サイト： https://www.city.machida.tokyo.jp/kanko/shi/hokubukyuryonogoshokai/tamagawagakuenrenkeitakeakari.html
■第3章 【香響曲】− Scentphony −
【期間】 12/20（土）〜12/24（水） 【開催】 17：00〜20：00
〈香り×音楽×プロジェクションマッピング〉
工・農・芸・リベラルアーツの学生による学部横断プロジェクトの成果発表です。
芸術学部の学生によるプロジェクションマッピングと、音楽・香りを合わせ、五感で楽しむ冬の体験をつくります。
※12/21（日）は玉川学園吹奏楽団による生演奏も行う予定です。
"光の回廊"のクライマックスとなる企画です。
協力：東洋メディアリンクス株式会社
■点灯式
11/28（金）16：20〜16：40
（雨天決行／荒天中止）
イルミネーションの幕開けとなるセレモニーとして、正門前で点灯式を行います。カウントダウンとともにツリーが点灯し、冬の"光の回廊"がスタートします。光が広がる瞬間を演出します。
■アクセス
玉川大学・玉川学園キャンパス（正門付近） 小田急線「玉川学園前」駅 北口より徒歩5分
※お車での来場はご遠慮ください。
■観覧について 期間中は、どなたでも観覧できます。（無料／予約不要）
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人玉川学園 教育情報・企画部広報課
住所：東京都町田市玉川学園6-1-1
TEL：042-739-8710
FAX：042-739-8723
メール：pr@tamagawa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/